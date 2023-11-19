«Енисей» — «Арсенал»: видеообзор матча Мелбет-Первой лиги

На официальном YouTube-канале Мелбет-Первой лиги опубликован видеообзор матча 19-го тура «Енисей» — «Арсенал» (0:2).

У туляков отличились Анатолий Макаров и Джонатан Окоронкво (с пенальти).

«Арсенал» занимает пятое место в турнирной таблице ФНЛ с 32 очками, «Енисей» идет на восьмой строчке с 24 очками.