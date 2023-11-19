«Енисей» — «Арсенал»: видеообзор матча Мелбет-Первой лиги
На официальном YouTube-канале Мелбет-Первой лиги опубликован видеообзор матча 19-го тура «Енисей» — «Арсенал» (0:2).
У туляков отличились Анатолий Макаров и Джонатан Окоронкво (с пенальти).
«Арсенал» занимает пятое место в турнирной таблице ФНЛ с 32 очками, «Енисей» идет на восьмой строчке с 24 очками.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо Мх
|19
|11
|4
|4
|21-8
|37
|
2
|Тюмень
|19
|10
|5
|4
|28-16
|35
|
3
|Акрон
|19
|10
|4
|5
|26-14
|34
|
4
|Химки
|18
|9
|5
|4
|26-19
|32
|
5
|Арсенал
|19
|8
|8
|3
|24-15
|32
|
6
|Алания
|18
|8
|7
|3
|22-17
|31
|
7
|КАМАЗ
|19
|6
|7
|6
|19-18
|25
|
8
|Енисей
|19
|7
|3
|9
|29-27
|24
|
9
|Родина
|18
|6
|6
|6
|27-18
|24
|
10
|Торпедо
|18
|6
|5
|7
|16-19
|23
|
11
|СКА-Хаб.
|19
|6
|5
|8
|19-22
|23
|
12
|Шинник
|19
|6
|5
|8
|25-33
|23
|
13
|Нефтехимик
|19
|5
|6
|8
|14-20
|21
|
14
|Ленинградец
|19
|5
|5
|9
|15-22
|20
|
15
|Сокол
|19
|5
|5
|9
|17-32
|20
|
16
|Волгарь
|19
|4
|6
|9
|17-26
|18
|
17
|Черноморец
|19
|3
|9
|7
|17-25
|18
|
18
|Кубань
|19
|4
|5
|10
|14-25
|17
Результаты / календарь
1 тур
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19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|18.11
|14:00
|
Шинник – КАМАЗ
|2 : 2
|18.11
|15:00
|
Акрон – Волгарь
|0 : 1
|18.11
|16:00
|
Динамо Мх – Тюмень
|3 : 1
|19.11
|10:00
|
Енисей – Арсенал
|0 : 2
|19.11
|15:30
|
Кубань – СКА-Хаб.
|1 : 1
|19.11
|17:00
|
Нефтехимик – Сокол
|0 : 0
|19.11
|17:00
|
Черноморец – Ленинградец
|0 : 1
|20.11
|17:00
|
Алания – Химки
|- : -
|20.11
|19:30
|
Торпедо – Родина
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|12
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|9
|
|
Ислам Машуков
Алания
|9
|П
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|5
|
|
Никита Глушков
Енисей
|5
|
|
Егор Иванов
Енисей
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Заур Тарба
Алания
|15
|1
|4
|
|
Денис Самойлов
Тюмень
|19
|1
|3
|
|
Евгений Ставер
Енисей
|14
|1
|2
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