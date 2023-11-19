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«Черноморец» — «Ленинградец»: видеообзор матча Мелбет-Первой лиги

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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На официальном YouTube-канале Мелбет-Первой лиги опубликован видеообзор матча 19-го тура «Черноморец» — «Ленинградец» (0:1).

Единственный гол в свои ворота на 52-й минуте забил голкипер новороссийцев Даниил Фролкин.

«Ленинградец» занимает 14-е место в турнирной таблице ФНЛ с 20 очками, «Черноморец» идет на 17-й строчке с 18 очками.

Футбол
Первая лига
ФК Ленинградец
ФК Черноморец (Новороссийск)
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«Енисей» — «Арсенал»: видеообзор матча Мелбет-Первой лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 19 11 4 4 21-8 37
2
 Тюмень 19 10 5 4 28-16 35
3
 Акрон 19 10 4 5 26-14 34
4
 Химки 18 9 5 4 26-19 32
5
 Арсенал 19 8 8 3 24-15 32
6
 Алания 18 8 7 3 22-17 31
7
 КАМАЗ 19 6 7 6 19-18 25
8
 Енисей 19 7 3 9 29-27 24
9
 Родина 18 6 6 6 27-18 24
10
 Торпедо 18 6 5 7 16-19 23
11
 СКА-Хаб. 19 6 5 8 19-22 23
12
 Шинник 19 6 5 8 25-33 23
13
 Нефтехимик 19 5 6 8 14-20 21
14
 Ленинградец 19 5 5 9 15-22 20
15
 Сокол 19 5 5 9 17-32 20
16
 Волгарь 19 4 6 9 17-26 18
17
 Черноморец 19 3 9 7 17-25 18
18
 Кубань 19 4 5 10 14-25 17
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27 тур
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32 тур
33 тур
34 тур
18.11 14:00
Шинник – КАМАЗ
 2 : 2
18.11 15:00
Акрон – Волгарь
 0 : 1
18.11 16:00
Динамо Мх – Тюмень
 3 : 1
19.11 10:00
Енисей – Арсенал
 0 : 2
19.11 15:30
Кубань – СКА-Хаб.
 1 : 1
19.11 17:00
Нефтехимик – Сокол
 0 : 0
19.11 17:00
Черноморец – Ленинградец
 0 : 1
20.11 17:00
Алания – Химки
 - : -
20.11 19:30
Торпедо – Родина
 - : -
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Иван Тимошенко

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