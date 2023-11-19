«Черноморец» — «Ленинградец»: видеообзор матча Мелбет-Первой лиги

На официальном YouTube-канале Мелбет-Первой лиги опубликован видеообзор матча 19-го тура «Черноморец» — «Ленинградец» (0:1).

Единственный гол в свои ворота на 52-й минуте забил голкипер новороссийцев Даниил Фролкин.

«Ленинградец» занимает 14-е место в турнирной таблице ФНЛ с 20 очками, «Черноморец» идет на 17-й строчке с 18 очками.