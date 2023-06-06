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Сегодня, 10:36

Экс-ка­ндидат в депутаты Го­сдумы Джагаев предложил пост­роить арену «Алании» из контейнеров, как в Катаре

Алина Савинова
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Бывший кандидат в депутаты Госдумы РФ Иосиф Джагаев рассказал, как можно ускорить темпы строительства стадиона «Спартак» во Владикавказе. Он заявил, что готов содействовать в возведении арены из контейнеров.

«Республика (Северная Осетия — Алания), по всей видимости, не может справиться со строительством стадиона. Если так, то мы можем выступить в роли посредников и свести с представителями Катара, переключить на проект, который у нас есть. Стоимость строительства? Варианты разные — от 6 до 15 миллиардов рублей. При агрессивном темпе такой стадион можно собрать за год. Есть вариант официального обращения к правительству Катара для передачи конструкции под стадион «Алании». Но над командой и людьми, которые за нее болеют, издеваться больше нельзя. Еще в 2021 году мы подавали исковое заявление в отношении РФС: тогда «Аланию» тоже не допустили до стыковых матчей. Вы должны это знать», — приводит «РБ Спорт» слова Джагаева.

«Алания» заняла третье место в турнирной таблице первой лиги по итогам сезона, однако команда не сможет принять участия в стыковых матчах за право выхода в РПЛ. РФС отказал владикавказскому клубу в выдаче лицензии для участия в чемпионате России из-за неготовности стадиона в родном городе.

2 июня стало известно, что болельщики «Алании» подготовили письмо на имя президента РФ Владимира Путина с просьбой предоставить команде право участия в стыках.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nel-zya-izdevat-sya-nad-komandoj-e-ks-ka-ndidat-v-deputaty-go-sdumy-predlozhil-post-roit-arenu-alanii-iz-kontejnerov-kak-v-katare/
Футбол
Первая лига
ФК Алания (Владикавказ)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Рубин 34 19 12 3 53-27 69
2
 Балтика 34 18 13 3 56-30 67
3
 Алания 34 17 11 6 56-35 62
4
 Енисей 34 13 15 6 43-35 54
5
 Родина 34 13 11 10 42-38 50
6
 Нефтехимик 34 12 11 11 34-33 47
7
 Шинник 34 13 7 14 36-41 46
8
 Динамо Мх 34 12 10 12 25-29 46
9
 Акрон 34 10 16 8 38-36 46
10
 СКА-Хаб. 34 11 11 12 50-39 44
11
 КАМАЗ 34 11 11 12 35-36 44
12
 Волгарь 34 11 11 12 37-41 44
13
 Арсенал 34 11 8 15 37-46 41
14
 Кубань 34 9 10 15 36-41 37
15
 Велес 34 9 6 19 35-55 33
16
 Уфа 34 8 8 18 35-46 32
17
 Краснодар-2 34 8 7 19 32-54 31
18
 Волга 34 6 12 16 23-41 30
Результаты / календарь
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31 тур
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34 тур
3.06 09:00
СКА-Хаб. – Арсенал
 6 : 0
3.06 14:00
Балтика – Велес
 2 : 1
3.06 14:00
Динамо Мх – Алания
 1 : 2
3.06 14:00
Краснодар-2 – Шинник
 4 : 0
3.06 14:00
Уфа – Кубань
 1 : 2
3.06 14:00
Енисей – Волга
 0 : 0
3.06 14:00
Родина – Рубин
 0 : 0
3.06 17:00
Акрон – Волгарь
 4 : 0
3.06 17:00
КАМАЗ – Нефтехимик
 0 : 2
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Г
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 14
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 14
Николай Гиоргобиани

Николай Гиоргобиани

Алания

 12
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 12
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 11
Артем Кулишев

Артем Кулишев

Шинник

 9
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 31 1 4
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 27 1 1
Константин Савичев

Константин Савичев

Акрон

 30 1 12
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