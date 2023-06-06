Экс-ка­ндидат в депутаты Го­сдумы Джагаев предложил пост­роить арену «Алании» из контейнеров, как в Катаре

Бывший кандидат в депутаты Госдумы РФ Иосиф Джагаев рассказал, как можно ускорить темпы строительства стадиона «Спартак» во Владикавказе. Он заявил, что готов содействовать в возведении арены из контейнеров.

«Республика (Северная Осетия — Алания), по всей видимости, не может справиться со строительством стадиона. Если так, то мы можем выступить в роли посредников и свести с представителями Катара, переключить на проект, который у нас есть. Стоимость строительства? Варианты разные — от 6 до 15 миллиардов рублей. При агрессивном темпе такой стадион можно собрать за год. Есть вариант официального обращения к правительству Катара для передачи конструкции под стадион «Алании». Но над командой и людьми, которые за нее болеют, издеваться больше нельзя. Еще в 2021 году мы подавали исковое заявление в отношении РФС: тогда «Аланию» тоже не допустили до стыковых матчей. Вы должны это знать», — приводит «РБ Спорт» слова Джагаева.

«Алания» заняла третье место в турнирной таблице первой лиги по итогам сезона, однако команда не сможет принять участия в стыковых матчах за право выхода в РПЛ. РФС отказал владикавказскому клубу в выдаче лицензии для участия в чемпионате России из-за неготовности стадиона в родном городе.

2 июня стало известно, что болельщики «Алании» подготовили письмо на имя президента РФ Владимира Путина с просьбой предоставить команде право участия в стыках.