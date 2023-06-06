Вратарь «Родины» Сангаре: «Русский народ определенно не расисты»

Российский вратарь «Родины» с малийскими корнями Давид Сангаре поделился мнением о том, что в России много расистов.

«Русский народ — не расисты, определенно. В мой адрес были отдельные выкрики от болельщиков, но не считаю это расизмом: скорее просто попытка вывести соперника из себя, а не целенаправленная ненависть к людям другой расы. Было и смешное. В детстве несколько раз приходилось объяснять пацанам, что люди с темным цветом кожи тоже могут загорать. Причем даже сильнее, чем когда кожа светлее. Известный факт, но у многих глаза на лоб лезли (смеется)», — приводит слова Сангаре Sport24.

В текущем сезоне 22-летний россиянин 24 матча за «Родину», в которых пропустил 23 мяча и 10 раз сыграл на ноль.