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5 февраля, 18:05

Тренер «Химок» Талалаев раскритиковал составителей календаря Кубка России из-за матча с «Краснодаром»

Алина Савинова
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Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев заявил, что планирует выпустить смешанный состав на кубковую игру с «Краснодаром».

«Мы снова будем играть смешанным составом [с «Краснодаром]. Я не привык обманывать своих футболистов. Если мы говорим, что в Кубке будут получать время те игроки, которые не получали практики в лиге. Мы уважаем своих игроков. У нас есть серьезная конкуренция в составе. У нас не 11, а 25 футболистов», — приводит Metaratings.ru слова Талалаева.

При этом он раскритиковал календарь матчей FONBET Кубка России в весенней части сезона.

«Я бы в очередной раз обратил внимание составителей на наш календарь, потому что нам поставили игру с «Краснодаром», не согласовав это с клубом, на 12 марта. Почему его вынесли, если все играют 13-го, а мы — 12-го? Я не могу понять, кто определяет это? Если учитывать, что мы играем на выезде с «Волгарем». Туда еще надо добраться, а потом вернуться», — добавил тренер.

После 20 туров «Химки» занимают вторую строчку в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, набрав 36 очков. Лидирует махачкалинское «Динамо» (37 очков).

Источник: https://metaratings.ru/news/talalaev-raskritikoval-sostavitelei-kalendarya-kubka-rossii-iz-za-matcha-s-krasnodarom-331100/
Андрей Талалаев
Футбол
ФК Химки
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 20 11 4 5 21-10 37
2
 Химки 20 10 6 4 30-20 36
3
 Акрон 20 10 5 5 27-15 35
4
 Тюмень 20 10 5 5 28-17 35
5
 Арсенал 20 9 8 3 26-15 35
6
 Алания 20 8 8 4 24-22 32
7
 Родина 20 7 7 6 30-20 28
8
 Торпедо 20 7 6 7 19-20 27
9
 КАМАЗ 20 6 7 7 19-20 25
10
 Енисей 20 7 3 10 30-29 24
11
 СКА-Хаб. 20 6 6 8 19-22 24
12
 Нефтехимик 20 6 6 8 15-20 24
13
 Шинник 20 6 6 8 25-33 24
14
 Ленинградец 20 6 5 9 16-22 23
15
 Кубань 20 5 5 10 17-26 20
16
 Сокол 20 5 5 10 18-35 20
17
 Волгарь 20 4 7 9 17-26 19
18
 Черноморец 20 3 9 8 17-26 18
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3.03 00:00
Химки – Тюмень
 - : -
3.03 00:00
Енисей – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
3.03 00:00
Акрон – Родина
 - : -
3.03 00:00
Волгарь – СКА-Хаб.
 - : -
3.03 00:00
Арсенал – Черноморец
 - : -
3.03 00:00
Кубань – Шинник
 - : -
3.03 00:00
Ленинградец – КАМАЗ
 - : -
3.03 00:00
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Ислам Машуков

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