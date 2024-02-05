Тренер «Химок» Талалаев раскритиковал составителей календаря Кубка России из-за матча с «Краснодаром»

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев заявил, что планирует выпустить смешанный состав на кубковую игру с «Краснодаром».

«Мы снова будем играть смешанным составом [с «Краснодаром]. Я не привык обманывать своих футболистов. Если мы говорим, что в Кубке будут получать время те игроки, которые не получали практики в лиге. Мы уважаем своих игроков. У нас есть серьезная конкуренция в составе. У нас не 11, а 25 футболистов», — приводит Metaratings.ru слова Талалаева.

При этом он раскритиковал календарь матчей FONBET Кубка России в весенней части сезона.

«Я бы в очередной раз обратил внимание составителей на наш календарь, потому что нам поставили игру с «Краснодаром», не согласовав это с клубом, на 12 марта. Почему его вынесли, если все играют 13-го, а мы — 12-го? Я не могу понять, кто определяет это? Если учитывать, что мы играем на выезде с «Волгарем». Туда еще надо добраться, а потом вернуться», — добавил тренер.

После 20 туров «Химки» занимают вторую строчку в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, набрав 36 очков. Лидирует махачкалинское «Динамо» (37 очков).