«Кубань» объявила об уходе Сосницкого с поста главного тренера команды
Главный тренер «Кубани» Андрей Сосницкий покинул свой пост, сообщает официальный сайт краснодарского клуба.
Контракт с 60-летним специалистом расторгнут по соглашению сторон. Сосницкий возглавлял команду с января этого года. Под его руководством она провела 11 матчей, в которых одержала 3 победы, 5 раз сыграла вничью и уступила в 3 матчах.
«Имя нового наставника «Кубани» будет сообщено в ближайшее время«, — сказано на официальном сайте команды.
После 31-го тура «Кубань» с 33 очками занимает 15-е место в первой лиге.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|31
|17
|13
|1
|53-25
|64
|
2
|Рубин
|31
|17
|11
|3
|50-27
|62
|
3
|Алания
|31
|15
|10
|6
|51-33
|55
|
4
|Енисей
|31
|12
|13
|6
|39-33
|49
|
5
|Динамо Мх
|31
|12
|10
|9
|24-23
|46
|
6
|Родина
|31
|12
|9
|10
|39-36
|45
|
7
|Волгарь
|31
|11
|11
|9
|37-32
|44
|
8
|Арсенал
|31
|11
|8
|12
|37-38
|41
|
9
|КАМАЗ
|31
|10
|11
|10
|34-33
|41
|
10
|Шинник
|31
|11
|7
|13
|34-37
|40
|
11
|Нефтехимик
|31
|10
|10
|11
|28-31
|40
|
12
|Акрон
|31
|8
|15
|8
|32-35
|39
|
13
|СКА-Хаб.
|31
|9
|11
|11
|42-38
|38
|
14
|Велес
|31
|9
|6
|16
|31-46
|33
|
15
|Кубань
|31
|8
|9
|14
|32-36
|33
|
16
|Уфа
|31
|7
|8
|16
|33-42
|29
|
17
|Волга
|31
|5
|11
|15
|21-40
|26
|
18
|Краснодар-2
|31
|5
|7
|19
|20-52
|22
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
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7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
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12 тур
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14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|19.05
|18:00
|
Акрон – Алания
|- : -
|20.05
|00:00
|
Балтика – Рубин
|- : -
|20.05
|00:00
|
Динамо Мх – Волга
|- : -
|20.05
|00:00
|
Краснодар-2 – Велес
|- : -
|20.05
|00:00
|
Уфа – КАМАЗ
|- : -
|20.05
|00:00
|
Енисей – Нефтехимик
|- : -
|20.05
|00:00
|
СКА-Хаб. – Волгарь
|- : -
|21.05
|00:00
|
Арсенал – Шинник
|- : -
|21.05
|00:00
|
Родина – Кубань
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|13
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|13
|
|
Николай Гиоргобиани
Алания
|11
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|12
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|10
|
|
Александр Зотов
Рубин
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|29
|1
|3
|
|
Марат Бокоев
Велес
|27
|1
|1
|
|
Константин Савичев
Акрон
|28
|1
|10
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