«Кубань» объявила об уходе Сосницкого с поста главного тренера команды

Главный тренер «Кубани» Андрей Сосницкий покинул свой пост, сообщает официальный сайт краснодарского клуба.

Контракт с 60-летним специалистом расторгнут по соглашению сторон. Сосницкий возглавлял команду с января этого года. Под его руководством она провела 11 матчей, в которых одержала 3 победы, 5 раз сыграла вничью и уступила в 3 матчах.

«Имя нового наставника «Кубани» будет сообщено в ближайшее время«, — сказано на официальном сайте команды.

После 31-го тура «Кубань» с 33 очками занимает 15-е место в первой лиге.