Дюков об отстранении судьи за взятки: «Такие действия недопустимы»

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков на пресс-конференции прокомментировал итоги заседания исполкома РФС.

— На прошлой неделе КДК РФС отстранил от футбола судью Максима Матюнина и бывшего исполнительного директора «Чайки» Олега Баяна. Во-первых, считаете ли вы это решение справедливым. Во-вторых, можно ли сказать, что у РФС появился действенный способ выявления договорных матчей?

— Правоохранительными органами был установлен факт подкупа в ходе расследование уголовного дела. КДК получил информацию от МВД, и это легло в основу решения КДК. Матюнин нарушил договор с РФС, а такие действия недопустимы.

Ранее КДК РФС запретил Максиму Матюнину пожизненно осуществлять любую деятельность, связанную с футболом. Арбитр наказан за организацию договорного матча между командами «Чайка» и «Армавир», который состоялся 22 августа 2018 года.

(Гоша Чернов)