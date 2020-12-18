Дюков об отстранении судьи за взятки: «Такие действия недопустимы»
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков на пресс-конференции прокомментировал итоги заседания исполкома РФС.
— На прошлой неделе КДК РФС отстранил от футбола судью Максима Матюнина и бывшего исполнительного директора «Чайки» Олега Баяна. Во-первых, считаете ли вы это решение справедливым. Во-вторых, можно ли сказать, что у РФС появился действенный способ выявления договорных матчей?
— Правоохранительными органами был установлен факт подкупа в ходе расследование уголовного дела. КДК получил информацию от МВД, и это легло в основу решения КДК. Матюнин нарушил договор с РФС, а такие действия недопустимы.
Ранее КДК РФС запретил Максиму Матюнину пожизненно осуществлять любую деятельность, связанную с футболом. Арбитр наказан за организацию договорного матча между командами «Чайка» и «Армавир», который состоялся 22 августа 2018 года.
(Гоша Чернов)
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