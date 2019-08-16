Стала известна символическая сборная восьмого тура Олимп-ФНЛ. В нее вошли два футболиста «Ротора» — Иван Хомуха и Мухаммад Султонов. В прошедшем туре волгоградцы обыграли «Нефтехимик» (2:1) и возглавили таблицу лиги. Тренером сборной выбран Денис Бояринцев, под руководством которого «Текстильщик» одолел «Спартак-2» (2:1).

Полностью сборная тура выглядит следующим образом: Дмитрий Арапов («Чайка» ) — Дмитрий Тихий («Химки», 2 попадания), Иван Хомуха («Ротор», 2), Даниил Печников («Томь») — Мухаммад Султонов («Ротор»), Никита Глушков («Балтика»), Антон Орлов («Мордовия»), Даниил Уткин («Краснодар-2»), Максим Гайдуков («Текстильщик») — Иван Сергеев («Торпедо»), Амур Калмыков («Армавир»). Тренер — Денис Бояринцев («Текстильщик»).