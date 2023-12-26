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Сегодня, 16:06

Черышев заявил, что «Шиннику» обязательно нужно усиление в центр защиты и опорную зону

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев рассказал о том, какие позиции планирует усилить клуб по ходу зимнего трансферного окна.

«Будут ли усиления в команде? Конечно, будут и усиления, и прощания. Функционеры клуба уже разговаривают с игроками, которые, как мы думаем, не помогут нам. Мы проанализировали всех футболистов. У нас есть также и те, кого мы постараемся приобрести в команду. Работа ведется. Главное — обязательно должны усилить опорную зону и позицию центрального защитника. Если получится взять одного-двух вингеров — было бы хорошо, но зимой это сделать сложно. Мы бы хотели увидеть около шести новичков», — приводит слова Черышева Metaratings.ru.

После 20 туров «Шинник» занимает 13-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 24 очка. Лидирует — махачкалинское «Динамо» (37 очков).

Источник: https://metaratings.ru/news/dmitrii-cheryshev-shinniku-obyazatelno-nuzhno-usilenie-v-centr-zashity-i-opornuyu-zonu-318998/
Футбол
Первая лига
ФК Шинник
Дмитрий Черышев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 20 11 4 5 21-10 37
2
 Химки 20 10 6 4 30-20 36
3
 Акрон 20 10 5 5 27-15 35
4
 Тюмень 20 10 5 5 28-17 35
5
 Арсенал 20 9 8 3 26-15 35
6
 Алания 20 8 8 4 24-22 32
7
 Родина 20 7 7 6 30-20 28
8
 Торпедо 20 7 6 7 19-20 27
9
 КАМАЗ 20 6 7 7 19-20 25
10
 Енисей 20 7 3 10 30-29 24
11
 СКА-Хаб. 20 6 6 8 19-22 24
12
 Нефтехимик 20 6 6 8 15-20 24
13
 Шинник 20 6 6 8 25-33 24
14
 Ленинградец 20 6 5 9 16-22 23
15
 Кубань 20 5 5 10 17-26 20
16
 Сокол 20 5 5 10 18-35 20
17
 Волгарь 20 4 7 9 17-26 19
18
 Черноморец 20 3 9 8 17-26 18
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3.03 00:00
Химки – Тюмень
 - : -
3.03 00:00
Енисей – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
3.03 00:00
Акрон – Родина
 - : -
3.03 00:00
Волгарь – СКА-Хаб.
 - : -
3.03 00:00
Арсенал – Черноморец
 - : -
3.03 00:00
Кубань – Шинник
 - : -
3.03 00:00
Ленинградец – КАМАЗ
 - : -
3.03 00:00
Сокол – Динамо Мх
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Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

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Иван Тимошенко

Родина

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Ислам Машуков

Алания

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Бутта Магомедов

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Никита Глушков

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