Дубль Сапеты помог "Нижнему Новгороду" обыграть "Зенит-2"

"Нижний Новгород" одержал победу над "Зенитом-2" (2:1) в гостевом матче 32-го тура Олимп-ФНЛ. В составе победителей дважды отличился хавбек Александр Сапета. Полузащитник Андрей Мостовой забил единственный гол в составе питерцев.

В параллельных встречах 32-го тура чемпионата курский "Авангард" сыграл вничью с "Тамбовом" (0:0), а "Шинник" обыграл "Тюмень" (1:0).

Олимп – ФНЛ

32-й тур

"Зенит-2" (Санкт-Петербург) – "Нижний Новгород" – 1:2 (0:0)

Голы: Сапета, 50 (0:1). Сапета, 67 (0:2). Мостовой, 90+3 – с пенальти (1:2).

Нереализованные пенальти: Сапета, 50 (вратарь), Мостовой, 81 (вратарь)

"Зенит-2" (Санкт-Петербург): Городовой, Маклаков (Шамкин, 71), Рукас, Д.С.Сергеев (Капленко, 46), Вяткин, Терентьев, Иванов, Богаев, Мостовой, Буранов (Еловских, 60), Маркин.

"Нижний Новгород": Анисимов, Гогличидзе, Хрипков, Федорив, Фомин, Сапета, Симанов (Салугин, 86), Игнатович (Дм.Воробьев, 80), Аюпов, Палиенко (Давыдов, 90), Делькин (Скворцов, 82).

Предупреждения: Д.С.Сергеев, 11. Хрипков, 29. Маркин, 32. Богаев, 38. Фомин, 40. Терентьев, 49. Сапета, 52.

Судья: Сельдяков (Балашиха).

20 апреля. Санкт-Петербург. Стадион "МСА Петровский".

Олимп – ФНЛ

32-й тур

"Авангард К" (Курск) – "Тамбов" – 0:0

"Авангард К" (Курск): Саутин, Никитин, Багаев, Гоцук, Дашаев, Коробов, Батютин (Синяев, 89), Земсков (Руденко, 87), Федотов (Машуков, 62), Трошечкин, Федчук (Каюмов, 76).

"Тамбов": Шелия, Чистяков, Горбатюк, Рыбин, Галиулин (Альшин, 74), Кленкин (Мамтов, 90), Кашчелан, Чуперка, Килин, Аппаев (Рагулькин, 88), Обухов (Чернышов, 81).

Предупреждения: Чуперка, 12. Гоцук, 22. Чистяков, 60. Земсков, 74. Килин, 77. Рыбин, 80. Трошечкин, 82.

Судья: Федоров (Петрозаводск).

20 апреля. Курск. Стадион "Трудовые резервы".

Олимп – ФНЛ

32-й тур

"Шинник" (Ярославль) – "Тюмень" – 1:0 (0:0)

Гол: Цховребов, 55.

"Шинник" (Ярославль): Яшин, Цховребов, Покидышев, Первушин, Дроздов (Магадиев, 90+2), Камилов, Кожемякин, Мацхарашвили (Низамутдинов, 46), Деобальд (Алейников, 78), Самойлов, Самодин (Герасимов, 90+5).

"Тюмень": Бучнев, Бем, Коваленко, Васиев (Маринкович, 66), Лихачев, Леонтьев, Чудин, Фомин, Глухов (Гордюшенко, 57), Рябокобыленко, Милосавлев (Щербак, 57).

Предупреждение: Коваленко, 21.

Судья: Амелин (Тула).

20 апреля. Ярославль. Стадион "Шинник".

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