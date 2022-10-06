Девушка игрока «Балтики» Гогричиани: «Зачем мне выдумывать про человека, которому я строю карьеру»

Девушка игрока «Балтики» Гочи Гогричиани Кристина Куддус рассказала подробности взаимоотношений с футболистом.

— Почему вы решили высказаться в публичном поле?

— Конечно, ситуацию можно было решить тихо. Так и могло бы случиться, если бы клуб повел себя по-человечески, не стал бы прикрывать Гочу, пытаться замять дело, если бы не выставлял меня неадекватной дурой.

Но не пойму: зачем мне выдумывать истории про человека, с которым я живу, которому строю карьеру? До последнего не хотела все освещать, если честно, но меня вынудили «Балтика» и Гоча. Они вообще никак не реагировали, — цитирует девушку Sport24.

6 октября Кристина Куддус, бывшая девушка форварда «Балтики» Гочи Гогричиани, обвинила игрока в домашнем насилии.

Контракт игрока с «Балтикой» рассчитан до лета 2025 года. В этом году ему исполнилось 22 года.