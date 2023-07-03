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Сегодня, 23:00

Деспотович поделился мнением о Божовиче

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Сербский нападающий тульского «Арсенала» Джордже Деспотович высказал мнение о бывшем главном тренере команды Миодраге Божовиче, который на данный момент находится без клуба.

«Не так давно Божович назвал себя легендой российского футбола? Я понял, почему он так сказал. Наверное, была обида на то, что в РПЛ приглашают малоизвестных иностранцев, а его нет. Миодраг действительно легенда. Каждый в первую очередь должен уважать себя. Иначе кто будет тебя уважать? Хотел Божович так сказать — сказал. Почему нет, если так и думает? Со своей стороны отмечу: игроки любят Миодрага, потому что он всегда за них. Это не только хороший тренер, но и человек», — приводит слова Деспотовича Sport24.

Божович тренировал такие клубы, как «Амкар», «Москва», «Динамо», «Ростов», «Локомотив», «Крылья Советов». Последним местом работы 54-летнего специалиста был тульский «Арсенал», который он покинул в 2022 году.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-07-03-despotovich-o-bozhoviche-legenda-u-miodraga-obida-na-to-chto-v-rpl-zovut-maloizvestnykh-inostrantsev-a-yego-net
Джордже Деспотович
Футбол
Первая лига
Миодраг Божович
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Деспотович рассказал, что долги по зарплате влияют на обстановку в «Арсенале»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Рубин 34 19 12 3 53-27 69
2
 Балтика 34 18 13 3 56-30 67
3
 Алания 34 17 11 6 56-35 62
4
 Енисей 34 13 15 6 43-35 54
5
 Родина 34 13 11 10 42-38 50
6
 Нефтехимик 34 12 11 11 34-33 47
7
 Шинник 34 13 7 14 36-41 46
8
 Динамо Мх 34 12 10 12 25-29 46
9
 Акрон 34 10 16 8 38-36 46
10
 СКА-Хаб. 34 11 11 12 50-39 44
11
 КАМАЗ 34 11 11 12 35-36 44
12
 Волгарь 34 11 11 12 37-41 44
13
 Арсенал 34 11 8 15 37-46 41
14
 Кубань 34 9 10 15 36-41 37
15
 Велес 34 9 6 19 35-55 33
16
 Уфа 34 8 8 18 35-46 32
17
 Краснодар-2 34 8 7 19 32-54 31
18
 Волга 34 6 12 16 23-41 30
Результаты / календарь
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
3.06 09:00
СКА-Хаб. – Арсенал
 6 : 0
3.06 14:00
Балтика – Велес
 2 : 1
3.06 14:00
Динамо Мх – Алания
 1 : 2
3.06 14:00
Краснодар-2 – Шинник
 4 : 0
3.06 14:00
Уфа – Кубань
 1 : 2
3.06 14:00
Енисей – Волга
 0 : 0
3.06 14:00
Родина – Рубин
 0 : 0
3.06 17:00
Акрон – Волгарь
 4 : 0
3.06 17:00
КАМАЗ – Нефтехимик
 0 : 2
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ЖК
Г
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 14
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 14
Николай Гиоргобиани

Николай Гиоргобиани

Алания

 12
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 12
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 11
Артем Кулишев

Артем Кулишев

Шинник

 9
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 31 1 4
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 27 1 1
Константин Савичев

Константин Савичев

Акрон

 30 1 12
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