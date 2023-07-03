Деспотович поделился мнением о Божовиче

Сербский нападающий тульского «Арсенала» Джордже Деспотович высказал мнение о бывшем главном тренере команды Миодраге Божовиче, который на данный момент находится без клуба.

«Не так давно Божович назвал себя легендой российского футбола? Я понял, почему он так сказал. Наверное, была обида на то, что в РПЛ приглашают малоизвестных иностранцев, а его нет. Миодраг действительно легенда. Каждый в первую очередь должен уважать себя. Иначе кто будет тебя уважать? Хотел Божович так сказать — сказал. Почему нет, если так и думает? Со своей стороны отмечу: игроки любят Миодрага, потому что он всегда за них. Это не только хороший тренер, но и человек», — приводит слова Деспотовича Sport24.

Божович тренировал такие клубы, как «Амкар», «Москва», «Динамо», «Ростов», «Локомотив», «Крылья Советов». Последним местом работы 54-летнего специалиста был тульский «Арсенал», который он покинул в 2022 году.