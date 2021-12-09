Дегтярев поставил перед «СКА-Хабаровск» задачу выйти в РПЛ

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев поставил перед «СКА-Хабаровск» задачу выйти в Тинькофф РПЛ к 2023 году, сообщается на официальном сайте хабаровского клуба.

Губернатор сообщил об этом на расширенном заседании Правительства Хабаровского края.

После 25 туров Олимп — ФНЛ «СКА-Хабаровск» набрал 41 очко и занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Оренбурга» на 12 очков.