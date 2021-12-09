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Дегтярев поставил перед «СКА-Хабаровск» задачу выйти в РПЛ

13:10
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Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев поставил перед «СКА-Хабаровск» задачу выйти в Тинькофф РПЛ к 2023 году, сообщается на официальном сайте хабаровского клуба.

Губернатор сообщил об этом на расширенном заседании Правительства Хабаровского края.

После 25 туров Олимп — ФНЛ «СКА-Хабаровск» набрал 41 очко и занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Оренбурга» на 12 очков.

Дополнительная информация:

https://fcska.ru/media/news/gubernator-khabarovskogo-kraya-postavil-pered-ska-khabarovsk-zadachu-vyyti-v-rpl/

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Карен Саркисян все материалы автора
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