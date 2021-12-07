Виктор Тренев покинул пост главного тренера «Енисея»

Виктор Тренев и ФК «Енисей» расторгли трудовой договор по обоюдному согласию сторон. Главный тренер выразил желание покинуть красноярский клуб, сообщает пресс-служба команды.

«Последние несколько месяцев стали для меня чрезвычайно тяжелыми, но в тоже время очень содержательными. Клуб сначала предоставил мне возможность войти в тренерский штаб основной команды, а затем, в кризисный период поручил выйти из шторма, в который попала команда, я полагаю, что с этой задачей мне удалось справиться достойно. Проанализировав этот период и все взвесив дома, я принял решение оставить пост главного тренера команды «Енисей». Решение было очень непростым, но я убежден что принимаю его в интересах всех заинтересованных сторон. Я уже оповестил руководителей клуба об этом, искренне желаю «Енисею» дальнейшего развития и всегда буду за него переживать в будущем», — рассказал Виктор Тренев.

Под руководством Виктора Тренева «Енисей» провел 25 матчей в Олимп ФНЛ и БЕТСИТИ Кубке России, в которых одержал 13 побед.