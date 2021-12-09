Генеральный директор «СКА-Хабаровск» Алексей Кандалинцев высказался о работе главного тренера команды Сергея Юрана.

«Юран — яркий тренер, который показал, что может добиваться результата, — приводит слова Кандалинцева официальный сайт хабаровского клуба. — Не зря пресс-конференции Юрана пользуются популярностью. У него прозвище было «Танк» — он так идет по жизни. Неудивительно, что он постоянно на виду у различных клубов».

По словам гендиректора, конкретных предложений по кандидатуре Юрана в хабаровский клуб не поступало.

«У главного тренера действующий контракт, и на сегодняшний день беспокойства по этому поводу у нас нет. Юран умеет из имеющихся игроков выжать максимум. Соглашусь, что в составе «СКА-Хабаровск» нет суперзвезд. У нас ровная команда, интересная, и, думаю, без самоотдачи нельзя забраться так высоко. А ведь могли бы быть еще выше. Так что если главный тренер говорит, что мы прыгнули выше головы, то ему виднее», — сказал он.

После 25 туров Олимп — ФНЛ «СКА-Хабаровск» набрал 41 очко и занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Оренбурга» на 12 очков.