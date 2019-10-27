«Чертаново» на выезде обыграло «Енисей»

«Чертаново» выиграло у «Енисея» (2:0) в матче 20-го тура Олимп-ФНЛ.

В составе победителей отличились Максим Витюгов и Дмитрий Редькович. «Чертаново» набрало 38 очков и занимает четвертое место. У «Енисея» 19 очков и 17-е место. В следующем туре «Чертаново» примет «Факел», а «Енисей» на выезде сыграет с «Ротором».

Олимп — ФНЛ

20-й тур

«Енисей» (Красноярск) — «Чертаново» (Москва) — 0:2 (0:2)

Голы: Витюгов, 18 (0:1). Редькович, 45 (0:2).

«Енисей»: Филиппов, Киреев (Ужгин, 76), Рожков, Бугаев, Клещенко, Савичев, Хубулов (Комков, 56), Раздорских (Саркисов, 76), Харитонов (Ломакин, 46), Ланин, Долгов (Делькин, 59).

«Чертаново»: Ломаев, Горшков (Камышев, 79), Солдатенков, Бартасевич, Редькович, Завезен, Великородный (Цыпченко, 68), Витюгов, Ежов (Герчиков, 25), Пруцев (Рудковский, 81), Сарвели (Канищев, 83).

Предупреждения: Бартасевич, 32. Завезен, 60. Витюгов, 87.

Судья: Верулидзе (Владикавказ).

27 октября. Красноярск. Стадион «Манеж Футбол-Арена Енисей».