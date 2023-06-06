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Сегодня, 20:47

Болельщики «Шинника» обратились к губернатору Ярославской области

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Фанаты футбольного клуба «Шинник» обратились к губернатору Ярославской области Михаилу Евраеву, сообщает «Евро-Футбол.Ру».

По информации источника, в письме фанаты черно-синих отметили позитивную динамику в развитии клуба и предложили главе области оставить на своем посту генерального директора Сергея Кулакова.

Отмечается, что обращение во многом связано с тем, что недавно Михаил Евраев сообщил о выборах генерального директора ярославского клуба.

В сезоне-2022/23 «Шинник» занял 7-е место в первой лиге, набрав 46 очков в 34 матчах.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/30985/1005149541_bolelschiki_shinnika_obratilis_k_gubernatoru_yaroslavskoy_oblasti
Футбол
Первая лига
ФК Шинник
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 И В Н П +/- О
1
 Рубин 34 19 12 3 53-27 69
2
 Балтика 34 18 13 3 56-30 67
3
 Алания 34 17 11 6 56-35 62
4
 Енисей 34 13 15 6 43-35 54
5
 Родина 34 13 11 10 42-38 50
6
 Нефтехимик 34 12 11 11 34-33 47
7
 Шинник 34 13 7 14 36-41 46
8
 Динамо Мх 34 12 10 12 25-29 46
9
 Акрон 34 10 16 8 38-36 46
10
 СКА-Хаб. 34 11 11 12 50-39 44
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 КАМАЗ 34 11 11 12 35-36 44
12
 Волгарь 34 11 11 12 37-41 44
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 Арсенал 34 11 8 15 37-46 41
14
 Кубань 34 9 10 15 36-41 37
15
 Велес 34 9 6 19 35-55 33
16
 Уфа 34 8 8 18 35-46 32
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 Краснодар-2 34 8 7 19 32-54 31
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3.06 09:00
СКА-Хаб. – Арсенал
 6 : 0
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3.06 14:00
Краснодар-2 – Шинник
 4 : 0
3.06 14:00
Уфа – Кубань
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 0 : 0
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