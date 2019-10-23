«Шинник» в 19-м туре Олимп-ФНЛ дома проиграл «Балтике» — 0:2. Голы на счету Ильнура Альшина и Яна Казаева.

Беспроигрышная серия калининградцев достигла 13 матчей. С 32 очками они занимают четвертое место в турнирной таблице. «Шинник» (29) — 7-й.

Олимп — ФНЛ

19-й тур

«Шинник» (Ярославль) — «Балтика» (Калининград) — 0:2 (0:1)

Голы: Альшин, 28 (0:1). Казаев, 50 (0:2).

«Шинник» (Ярославль): Яшин, Первушин, Стешин (Гонгапшев, 84), Покидышев (Щербаков, 46), Самойлов (Эктов, 58), Зинков (Пухов, 68), Дроздов, Кожемякин, Олейников (Мацхарашвили, 70), Самодин, Низамутдинов.

«Балтика» (Калининград): Бориско, Плопа (Мещанинов, 56), Тишкин, Кузьмин (Глушков, 77), Казаев, Альшин (Жиронкин, 87), Кашчелан, Дудиев, Макарчук, Шаваев, Маркин (Аллеф, 71).

Судья: Амелин (Тула).

23 октября. Ярославль. Стадион «Шинник».