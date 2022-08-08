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Сегодня, 21:52

«Балтика» с минимальным счетом победила тульский «Арсенал»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Балтика» победила тульский «Арсенал» в матче 4-го тура первой лиги. Калиниградцы взяли верх с минимальным счетом — 1:0.

Единственный гол в середине второго тайма забил полузащитник Владислав Лазарев.

К этому моменту туляки уже играли в меньшинстве: в начале второго тайма прямую красную карточку получил нападающий Кирилл Панченко.

«Балтика» набрала 7 очков и догнала «Арсенал», но уступает по дополнительным показателям: «Балтика» идет на шестом месте, «Арсенал» — на пятом.

Россия. ФНЛ. 4-й тур
08 авг, 20:00. Калининград (Калининград)
Балтика
1:0
Арсенал Т
Голы
Лазарев, 75 (1:0)
Балтика
Бориско Маляров Осипов Пуцко (Остоич, 59) Радмановац (Дудиев, 69) Кленкин (Лазарев, 59) Кузьмин Казаев (Кашчелан, 90+2) Валиахметов Борисенко (Барков, 59) Гузина
Арсенал Т
Левашов Мануйлов Большаков Насыров Григалава Ткачев (Янов, 83) Яковлев (Григорян, 46) Бакалюк (Пантелеев, 83) Панченко Алиев (Хромов, 83) Луценко (Ставпец, 69)
Предупреждения
Гузина 86’  -  Мануйлов 67’, Григалава 86’
Удаления
Панченко 50’
Судьи
Сафьян (Москва)

ФК Арсенал (Тула)
ФК Балтика
1
1
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