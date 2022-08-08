«Балтика» с минимальным счетом победила тульский «Арсенал»

«Балтика» победила тульский «Арсенал» в матче 4-го тура первой лиги. Калиниградцы взяли верх с минимальным счетом — 1:0.

Единственный гол в середине второго тайма забил полузащитник Владислав Лазарев.

К этому моменту туляки уже играли в меньшинстве: в начале второго тайма прямую красную карточку получил нападающий Кирилл Панченко.

«Балтика» набрала 7 очков и догнала «Арсенал», но уступает по дополнительным показателям: «Балтика» идет на шестом месте, «Арсенал» — на пятом.