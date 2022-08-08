Защитник тульского «Арсенала» Гия Григалава накричал на болбоя по ходу матча с «Балтикой»

Защитник тульского «Арсенала» Гия Григалава по ходу матча первой лиги против «Балтики» накричал на болбоя. Игрок остался недоволен тем, что ребенок медленно подавал мячи.

На защиту мальчика встал один из игроков «Балтики» — нападающий Гедеон Гузина. В итоге, оба футболиста получили предупреждения.

Напомним, что Григалава не в первый раз вступает в конфликт с болбоями. Он был одним из основных участников скандального эпизода, который произошел в первом стыковом матче между «СКА-Хабаровски» и «Химками».