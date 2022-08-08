Футбол
Первая лига (ФНЛ)
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 21:49

Защитник тульского «Арсенала» Гия Григалава накричал на болбоя по ходу матча с «Балтикой»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Защитник тульского «Арсенала» Гия Григалава по ходу матча первой лиги против «Балтики» накричал на болбоя. Игрок остался недоволен тем, что ребенок медленно подавал мячи.

На защиту мальчика встал один из игроков «Балтики» — нападающий Гедеон Гузина. В итоге, оба футболиста получили предупреждения.

Напомним, что Григалава не в первый раз вступает в конфликт с болбоями. Он был одним из основных участников скандального эпизода, который произошел в первом стыковом матче между «СКА-Хабаровски» и «Химками».

Конфликт вратаря &laquo;Химок&raquo; Ильи Лантратова с&nbsp;болбоем &laquo;СКА-Хабаровска&raquo;. Лантратов толкнул болбоя, а Григалава матерился в камеру. Сыграют ли они после скандала в Хабаровске?

Гиа Григалава
ФК Арсенал (Тула)
ФК Балтика
0
Читайте также
Жена Бекхэма ненавидит невесту сына. Виктория снова оказалась в центре скандала
Обвал Влашича, Крала и Ларссона. Как футболисты из РПЛ быстро дешевеют в Европе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Слуцкий об игре «Рубина»: «У нас не получается доминировать и выигрывать с запасом»

«Балтика» с минимальным счетом победила тульский «Арсенал»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости