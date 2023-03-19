«Балтика» и «Акрон» сыграли вничью, «Нефтехимик» и «Волгарь» обменялись голами
«Балтика» и «Акрон» сыграли вничью в матче 23-го тура первой лиги. Игра проходила в Калининграде и завершилась со счетом 1:1.
В параллельной встрече турнира «Нефтехимик» и «Волгарь» также не выявили победителя. Игра завершилась со счетом 1:1.
В турнирной таблице «Балтика» с 48 очками является лидером, «Волгарь» (34) идет на пятой строчке, «Нефтехимик» (29) — на 12-м месте, «Акрон» (27) расположился строчкой ниже.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|23
|13
|9
|1
|44-22
|48
|
2
|Рубин
|23
|12
|8
|3
|38-23
|44
|
3
|Енисей
|23
|11
|8
|4
|33-24
|41
|
4
|Алания
|23
|11
|7
|5
|39-26
|40
|
5
|Волгарь
|23
|9
|7
|7
|25-22
|34
|
6
|СКА-Хаб.
|23
|9
|6
|8
|38-28
|33
|
7
|Арсенал
|23
|9
|6
|8
|30-29
|33
|
8
|КАМАЗ
|23
|8
|9
|6
|27-23
|33
|
9
|Динамо Мх
|23
|8
|9
|6
|17-16
|33
|
10
|Шинник
|23
|9
|5
|9
|26-26
|32
|
11
|Родина
|23
|8
|7
|8
|26-28
|31
|
12
|Нефтехимик
|23
|7
|8
|8
|20-21
|29
|
13
|Акрон
|23
|5
|12
|6
|22-26
|27
|
14
|Велес
|23
|7
|2
|14
|23-39
|23
|
15
|Кубань
|23
|6
|5
|12
|23-27
|23
|
16
|Уфа
|23
|5
|6
|12
|21-32
|21
|
17
|Волга
|23
|4
|7
|12
|17-31
|19
|
18
|Краснодар-2
|23
|3
|5
|15
|15-41
|14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|17.03
|14:30
|
Енисей – Арсенал
|1 : 0
|18.03
|15:00
|
Родина – СКА-Хаб.
|2 : 0
|18.03
|17:00
|
КАМАЗ – Рубин
|0 : 0
|19.03
|12:00
|
Уфа – Шинник
|1 : 2
|19.03
|16:00
|
Динамо Мх – Краснодар-2
|1 : 0
|19.03
|16:00
|
Кубань – Велес
|3 : 2
|19.03
|16:00
|
Волга – Алания
|2 : 1
|19.03
|17:30
|
Нефтехимик – Волгарь
|1 : 1
|19.03
|18:00
|
Балтика – Акрон
|1 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|12
|
|
Виталий Лисакович
Рубин
|9
|
|
Кирилл Панченко
Арсенал Т
|8
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|11
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|8
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|21
|1
|2
|
|
Марат Бокоев
Велес
|21
|1
|1
|
|
Младен Кашчелан
Балтика
|17
|1
|5
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