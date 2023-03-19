«Балтика» и «Акрон» сыграли вничью, «Нефтехимик» и «Волгарь» обменялись голами

«Балтика» и «Акрон» сыграли вничью в матче 23-го тура первой лиги. Игра проходила в Калининграде и завершилась со счетом 1:1.

В параллельной встрече турнира «Нефтехимик» и «Волгарь» также не выявили победителя. Игра завершилась со счетом 1:1.

В турнирной таблице «Балтика» с 48 очками является лидером, «Волгарь» (34) идет на пятой строчке, «Нефтехимик» (29) — на 12-м месте, «Акрон» (27) расположился строчкой ниже.