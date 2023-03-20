Полузащитник «Кубани» Абдоков: «Всегда приятно забивать, но важнее, что мы набрали 3 очка»
Полузащитник «Кубани» Нури Абдоков прокомментировал победу на «Велесом» в матче 23-го тура Мелбет первой лиги (3:2).
«Самое главное, что мы выиграли и набрали три очка. Они очень важны для нас сейчас. Тем более играли с прямым конкурентом по таблице. Нужно было обязательно победить. Счет 3:0 по ходу матча говорит сам за себя, но немного смазали концовку. Из-за этого последние минуты получились довольно нервными. Хорошо, что сумели удержать победу. Какие эмоции от того, что забил? Это всегда приятно. К тому же получается, что мой гол стал победным. Но повторю: важнее всего, что мы набрали три очка», — сказал Абдоков «СЭ».
Победный гол для 22-летнего полузащитника стал 8-м в текущем сезоне.
«Кубань» набрала 23 очка и поднялась на 15-ю строчку турнирной таблицы. «Велес» (23) — 14-й.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|23
|13
|9
|1
|44-22
|48
|
2
|Рубин
|23
|12
|8
|3
|38-23
|44
|
3
|Енисей
|23
|11
|8
|4
|33-24
|41
|
4
|Алания
|23
|11
|7
|5
|39-26
|40
|
5
|Волгарь
|23
|9
|7
|7
|25-22
|34
|
6
|СКА-Хаб.
|23
|9
|6
|8
|38-28
|33
|
7
|Арсенал
|23
|9
|6
|8
|30-29
|33
|
8
|КАМАЗ
|23
|8
|9
|6
|27-23
|33
|
9
|Динамо Мх
|23
|8
|9
|6
|17-16
|33
|
10
|Шинник
|23
|9
|5
|9
|26-26
|32
|
11
|Родина
|23
|8
|7
|8
|26-28
|31
|
12
|Нефтехимик
|23
|7
|8
|8
|20-21
|29
|
13
|Акрон
|23
|5
|12
|6
|22-26
|27
|
14
|Велес
|23
|7
|2
|14
|23-39
|23
|
15
|Кубань
|23
|6
|5
|12
|23-27
|23
|
16
|Уфа
|23
|5
|6
|12
|21-32
|21
|
17
|Волга
|23
|4
|7
|12
|17-31
|19
|
18
|Краснодар-2
|23
|3
|5
|15
|15-41
|14
|17.03
|14:30
|
Енисей – Арсенал
|1 : 0
|18.03
|15:00
|
Родина – СКА-Хаб.
|2 : 0
|18.03
|17:00
|
КАМАЗ – Рубин
|0 : 0
|19.03
|12:00
|
Уфа – Шинник
|1 : 2
|19.03
|16:00
|
Динамо Мх – Краснодар-2
|1 : 0
|19.03
|16:00
|
Кубань – Велес
|3 : 2
|19.03
|16:00
|
Волга – Алания
|2 : 1
|19.03
|17:30
|
Нефтехимик – Волгарь
|1 : 1
|19.03
|18:00
|
Балтика – Акрон
|1 : 1
|Г
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|12
|
|
Виталий Лисакович
Рубин
|9
|
|
Кирилл Панченко
Арсенал Т
|8
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|11
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|8
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|21
|1
|2
|
|
Марат Бокоев
Велес
|21
|1
|1
|
|
Младен Кашчелан
Балтика
|17
|1
|5