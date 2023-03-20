Полузащитник «Кубани» Абдоков: «Всегда приятно забивать, но важнее, что мы набрали 3 очка»

Полузащитник «Кубани» Нури Абдоков прокомментировал победу на «Велесом» в матче 23-го тура Мелбет первой лиги (3:2).

«Самое главное, что мы выиграли и набрали три очка. Они очень важны для нас сейчас. Тем более играли с прямым конкурентом по таблице. Нужно было обязательно победить. Счет 3:0 по ходу матча говорит сам за себя, но немного смазали концовку. Из-за этого последние минуты получились довольно нервными. Хорошо, что сумели удержать победу. Какие эмоции от того, что забил? Это всегда приятно. К тому же получается, что мой гол стал победным. Но повторю: важнее всего, что мы набрали три очка», — сказал Абдоков «СЭ».

Победный гол для 22-летнего полузащитника стал 8-м в текущем сезоне.

«Кубань» набрала 23 очка и поднялась на 15-ю строчку турнирной таблицы. «Велес» (23) — 14-й.