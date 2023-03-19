«Волга» обыграла «Аланию» в матче первой лиги
«Волга» дома обыграла «Аланию» в матче 23-го тура первой лиги — 2:1.
Двумя голами в составе команду из Ульяновска отметился Герман Паскин. За клуб из Владикавказа забил Батраз Гурциев.
«Волга» занимает 17-е место в турнирной таблице, набрав 19 очков. «Алания» находится на четвертой строчке с 40 очками.
В других матчах 23-го тура первой лиги «Динамо» из Махачкалы обыграло «Краснодар-2» (1:0), а «Кубань» победила «Велес» — 3:2.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|23
|13
|9
|1
|44-22
|48
|
2
|Рубин
|23
|12
|8
|3
|38-23
|44
|
3
|Енисей
|23
|11
|8
|4
|33-24
|41
|
4
|Алания
|23
|11
|7
|5
|39-26
|40
|
5
|Волгарь
|23
|9
|7
|7
|25-22
|34
|
6
|СКА-Хаб.
|23
|9
|6
|8
|38-28
|33
|
7
|Арсенал
|23
|9
|6
|8
|30-29
|33
|
8
|КАМАЗ
|23
|8
|9
|6
|27-23
|33
|
9
|Динамо Мх
|23
|8
|9
|6
|17-16
|33
|
10
|Шинник
|23
|9
|5
|9
|26-26
|32
|
11
|Родина
|23
|8
|7
|8
|26-28
|31
|
12
|Нефтехимик
|23
|7
|8
|8
|20-21
|29
|
13
|Акрон
|23
|5
|12
|6
|22-26
|27
|
14
|Велес
|23
|7
|2
|14
|23-39
|23
|
15
|Кубань
|23
|6
|5
|12
|23-27
|23
|
16
|Уфа
|23
|5
|6
|12
|21-32
|21
|
17
|Волга
|23
|4
|7
|12
|17-31
|19
|
18
|Краснодар-2
|23
|3
|5
|15
|15-41
|14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|17.03
|14:30
|
Енисей – Арсенал
|1 : 0
|18.03
|15:00
|
Родина – СКА-Хаб.
|2 : 0
|18.03
|17:00
|
КАМАЗ – Рубин
|0 : 0
|19.03
|12:00
|
Уфа – Шинник
|1 : 2
|19.03
|16:00
|
Динамо Мх – Краснодар-2
|1 : 0
|19.03
|16:00
|
Кубань – Велес
|3 : 2
|19.03
|16:00
|
Волга – Алания
|2 : 1
|19.03
|17:30
|
Нефтехимик – Волгарь
|1 : 1
|19.03
|18:00
|
Балтика – Акрон
|1 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|12
|
|
Виталий Лисакович
Рубин
|9
|
|
Кирилл Панченко
Арсенал Т
|8
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|11
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|8
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|21
|1
|2
|
|
Марат Бокоев
Велес
|21
|1
|1
|
|
Младен Кашчелан
Балтика
|17
|1
|5
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