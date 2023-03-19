«Волга» обыграла «Аланию» в матче первой лиги

«Волга» дома обыграла «Аланию» в матче 23-го тура первой лиги — 2:1.

Двумя голами в составе команду из Ульяновска отметился Герман Паскин. За клуб из Владикавказа забил Батраз Гурциев.

«Волга» занимает 17-е место в турнирной таблице, набрав 19 очков. «Алания» находится на четвертой строчке с 40 очками.

В других матчах 23-го тура первой лиги «Динамо» из Махачкалы обыграло «Краснодар-2» (1:0), а «Кубань» победила «Велес» — 3:2.