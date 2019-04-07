"Авангард" выиграл у "Мордовии", "Химки" проиграли "Нижнему Новгороду"

"Авангард" обыграл "Мордовию" в матче 29-го тура Олимп-ФНЛ - 2:0. В составе победителей отличились Кирилл Гоцук и Виталий Федотов.

В другом матче тур "Химки"проиграли "Нижнему Новгороду". В составе победителей отличились Алексей Скворцов и Артем Делькин.

Олимп - ФНЛ

30-й тур

"Авангард К" (Курск) - "Мордовия" (Саранск) - 2:0 (0:0)

Голы: Гоцук, 65 (1:0). Федотов, 90+1 (2:0).

"Авангард К" (Курск): Саутин, Гоцук, Никитин, Дашаев, Войнов, Коробов (Кубышкин, 76), Батютин (Федотов, 82), Трошечкин, Машуков (Синяев, 84), Земсков, Стеклов (Федчук, 63).

"Мордовия" (Саранск): Кобзев, Лебедев (Стрелов, 85), Климов, Юсупов, Сухарев, Деревягин (Навлетов, 21), Петров, Соболев (Ермаков, 73), Поярков, Киреев, Дворецков.

Предупреждения: Соболев, 15. Федчук, 67. Климов, 90. Федотов, 90+1.

Судья: Васильев (Ижевск).

7 апреля. Курск. Стадион "Трудовые резервы".

Олимп - ФНЛ

30-й тур

"Химки" - "Нижний Новгород" - 0:2 (0:0)

Голы: Скворцов, 80 (0:1). Делькин, 89 (0:2).

"Химки": Хомич, Филин, Данилкин, Тихий (Боженов, 61. Петрусев, 84), Алисейко (Смирнов, 86), Корян (Манзон, 84), Ланин, Кухарчук, Рязанцев, Алиев, Барков.

"Нижний Новгород": Анисимов, Гогличидзе, Федорив, Абрамов, Морозов, Палиенко, Носов (Голышев, 82), Аюпов, Сапета (Фомин, 90+4), Салугин (Делькин, 64), Воробьев (Скворцов, 57).

Предупреждения: Федорив, 22. Барков, 45+1. Абрамов, 56. Данилкин, 62. Сапета, 84. Рязанцев, 90+2.

Удаление: Боженов, 84.

Судья: Москалев (Воронеж).

7 апреля. Химки. Стадион "Арена Химки".

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