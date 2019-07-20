"Авангард" сыграл вничью с "Краснодаром-2" (1:1) в матче третьего тура Олимп-ФНЛ. Хавбек "быков" Арутюн Григорян открыл счет на 88-й минуте встречи, а хавбек хозяев Хачим Машуков на третьей компенсированной минуте помог команде уйти от поражения.

Олимп – ФНЛ

3-й тур

"Авангард К" (Курск) – "Краснодар-2" (Краснодар) – 1:1 (0:0)

Голы: Григорян, 88 (0:1). Машуков, 90+3 (1:1).

"Авангард К" (Курск): Чагров, Никитин, Гоцук, Дашаев, Чиркин, Кубышкин (Войнов, 78), Батютин (Машуков, 60), Ковалев (Лелюкаев, 85), Касаев, Федчук (Григорьев, 65), Минаев (Земсков, 71).

"Краснодар-2" (Краснодар): Адамов, Грицаенко, Бородин, Голубев (Мацукатов, 59), Таранов, Ивашин, Кайю, Черников, Халназаров (Григорян, 75), Сергеев (Сабуа, 63), Онугха (Кутовой, 64).

Предупреждения: Дашаев, 22. Голубев, 35. Чиркин, 37. Халназаров, 54. Бородин, 64. Ивашин, 76. Земсков, 80. Таранов, 83. Машуков, 90+3.

Судья: Фролов (Москва).

20 июля. Курск. Стадион "Трудовые резервы".