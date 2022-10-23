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Сегодня, 19:04

«Волгарь» на выезде проиграл тульскому «Арсеналу»

Мария Гусева
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«Волгарь» на выезде проиграл тульскому «Арсеналу» в матче 15-го тура ФНЛ — 2:3.

В составе астраханского клуба отметился форвард Илья Стефанович, сделавший дубль.

У «Арсенала» голы на свой счет записали Алексей Померко, Кирилл Панченко и Ансор Хабибов.

После пятнадцати туров «Арсенал» занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков. «Волгарь» идет шестым — 23 очка.

Россия. ФНЛ. 15-й тур
23 окт, 17:00. Арсенал (Тула)
Арсенал Т
3:2
Волгарь

Футбол
Первая лига
ФК Арсенал (Тула)
ФК Волгарь
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 Алания 15 10 4 1 30-12 34
2
 Балтика 14 7 6 1 23-14 27
3
 Рубин 15 7 5 3 27-18 26
4
 КАМАЗ 15 7 5 3 20-12 26
5
 Арсенал 15 7 4 4 23-17 25
6
 Енисей 14 6 5 3 20-16 23
7
 Волгарь 15 6 5 4 15-12 23
8
 Шинник 15 6 3 6 17-16 21
9
 Динамо Мх 15 5 6 4 13-13 21
10
 СКА-Хаб. 15 5 5 5 24-18 20
11
 Нефтехимик 14 5 4 5 13-11 19
12
 Кубань 15 4 4 7 15-16 16
13
 Уфа 14 4 4 6 10-17 16
14
 Акрон 15 3 7 5 12-20 16
15
 Велес 15 4 1 10 12-26 13
16
 Краснодар-2 15 3 3 9 11-25 12
17
 Родина 14 2 5 7 11-19 11
18
 Волга 14 1 4 9 8-22 7
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23.10 10:00
СКА-Хаб. – Велес
 6 : 0
23.10 15:00
Акрон – Рубин
 0 : 0
23.10 16:00
Динамо Мх – Кубань
 2 : 1
23.10 16:00
Краснодар-2 – Алания
 0 : 3
23.10 16:00
Шинник – КАМАЗ
 1 : 0
23.10 17:00
Арсенал – Волгарь
 3 : 2
23.10 18:00
Балтика – Волга
 - : -
23.10 18:00
Родина – Нефтехимик
 - : -
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Евгений Луценко

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Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 6
Илья Стефанович

Илья Стефанович

Волгарь

 6
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 8
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 6
Владислав Лазарев

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Балтика

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Артур Гилязетдинов

Волгарь

 12 1 4
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Волга Ул

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