«Волгарь» на выезде проиграл тульскому «Арсеналу»

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«Волгарь» на выезде проиграл тульскому «Арсеналу» в матче 15-го тура ФНЛ — 2:3.

В составе астраханского клуба отметился форвард Илья Стефанович, сделавший дубль.

У «Арсенала» голы на свой счет записали Алексей Померко, Кирилл Панченко и Ансор Хабибов.

После пятнадцати туров «Арсенал» занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков. «Волгарь» идет шестым — 23 очка.