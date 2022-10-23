«Волгарь» на выезде проиграл тульскому «Арсеналу»
«Волгарь» на выезде проиграл тульскому «Арсеналу» в матче 15-го тура ФНЛ — 2:3.
В составе астраханского клуба отметился форвард Илья Стефанович, сделавший дубль.
У «Арсенала» голы на свой счет записали Алексей Померко, Кирилл Панченко и Ансор Хабибов.
После пятнадцати туров «Арсенал» занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков. «Волгарь» идет шестым — 23 очка.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Алания
|15
|10
|4
|1
|30-12
|34
|
2
|Балтика
|14
|7
|6
|1
|23-14
|27
|
3
|Рубин
|15
|7
|5
|3
|27-18
|26
|
4
|КАМАЗ
|15
|7
|5
|3
|20-12
|26
|
5
|Арсенал
|15
|7
|4
|4
|23-17
|25
|
6
|Енисей
|14
|6
|5
|3
|20-16
|23
|
7
|Волгарь
|15
|6
|5
|4
|15-12
|23
|
8
|Шинник
|15
|6
|3
|6
|17-16
|21
|
9
|Динамо Мх
|15
|5
|6
|4
|13-13
|21
|
10
|СКА-Хаб.
|15
|5
|5
|5
|24-18
|20
|
11
|Нефтехимик
|14
|5
|4
|5
|13-11
|19
|
12
|Кубань
|15
|4
|4
|7
|15-16
|16
|
13
|Уфа
|14
|4
|4
|6
|10-17
|16
|
14
|Акрон
|15
|3
|7
|5
|12-20
|16
|
15
|Велес
|15
|4
|1
|10
|12-26
|13
|
16
|Краснодар-2
|15
|3
|3
|9
|11-25
|12
|
17
|Родина
|14
|2
|5
|7
|11-19
|11
|
18
|Волга
|14
|1
|4
|9
|8-22
|7
Результаты / календарь
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24 тур
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|23.10
|10:00
|
СКА-Хаб. – Велес
|6 : 0
|23.10
|15:00
|
Акрон – Рубин
|0 : 0
|23.10
|16:00
|
Динамо Мх – Кубань
|2 : 1
|23.10
|16:00
|
Краснодар-2 – Алания
|0 : 3
|23.10
|16:00
|
Шинник – КАМАЗ
|1 : 0
|23.10
|17:00
|
Арсенал – Волгарь
|3 : 2
|23.10
|18:00
|
Балтика – Волга
|- : -
|23.10
|18:00
|
Родина – Нефтехимик
|- : -
|24.10
|15:00
|
Енисей – Уфа
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Евгений Луценко
Арсенал Т
|7
|
|
Ислам Машуков
Алания
|6
|
|
Илья Стефанович
Волгарь
|6
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|8
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|6
|
|
Владислав Лазарев
Балтика
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Артур Гилязетдинов
Волгарь
|12
|1
|4
|
|
Денис Кутин
Волга Ул
|8
|1
|3
|
|
Сергей Дмитриев
Родина
|13
|1
|3
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