«Балтика» сыграла вничью с ульяновской «Волгой», «Родина» проиграла «Нефтехимику»

Завершились два матча 15-го тура первой лиги.

«Балтика» дома сыграла вничью с ульяновской «Волгой» — 2:2. «Родина» проиграла «Нефтехимику» — 0:2.

«Балтика» третий матч подряд сыграла вничью и занимает второе место в турнирной таблице первой лиги (28 очков). «Волга» находится на последнем, 18-м месте (8 очков).

«Нефтехимик» набрал 22 очка и занимает восьмое место в первой лиге, «Родина» — 17-я (11 очков).