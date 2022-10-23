«Балтика» сыграла вничью с ульяновской «Волгой», «Родина» проиграла «Нефтехимику»
Завершились два матча 15-го тура первой лиги.
«Балтика» дома сыграла вничью с ульяновской «Волгой» — 2:2. «Родина» проиграла «Нефтехимику» — 0:2.
«Балтика» третий матч подряд сыграла вничью и занимает второе место в турнирной таблице первой лиги (28 очков). «Волга» находится на последнем, 18-м месте (8 очков).
«Нефтехимик» набрал 22 очка и занимает восьмое место в первой лиге, «Родина» — 17-я (11 очков).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Алания
|15
|10
|4
|1
|30-12
|34
|
2
|Балтика
|15
|7
|7
|1
|25-16
|28
|
3
|Рубин
|15
|7
|5
|3
|27-18
|26
|
4
|КАМАЗ
|15
|7
|5
|3
|20-12
|26
|
5
|Арсенал
|15
|7
|4
|4
|23-17
|25
|
6
|Енисей
|14
|6
|5
|3
|20-16
|23
|
7
|Волгарь
|15
|6
|5
|4
|15-12
|23
|
8
|Нефтехимик
|15
|6
|4
|5
|15-11
|22
|
9
|Шинник
|15
|6
|3
|6
|17-16
|21
|
10
|Динамо Мх
|15
|5
|6
|4
|13-13
|21
|
11
|СКА-Хаб.
|15
|5
|5
|5
|24-18
|20
|
12
|Кубань
|15
|4
|4
|7
|15-16
|16
|
13
|Уфа
|14
|4
|4
|6
|10-17
|16
|
14
|Акрон
|15
|3
|7
|5
|12-20
|16
|
15
|Велес
|15
|4
|1
|10
|12-26
|13
|
16
|Краснодар-2
|15
|3
|3
|9
|11-25
|12
|
17
|Родина
|15
|2
|5
|8
|11-21
|11
|
18
|Волга
|15
|1
|5
|9
|10-24
|8
Результаты / календарь
1 тур
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23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|23.10
|10:00
|
СКА-Хаб. – Велес
|6 : 0
|23.10
|15:00
|
Акрон – Рубин
|0 : 0
|23.10
|16:00
|
Динамо Мх – Кубань
|2 : 1
|23.10
|16:00
|
Краснодар-2 – Алания
|0 : 3
|23.10
|16:00
|
Шинник – КАМАЗ
|1 : 0
|23.10
|17:00
|
Арсенал – Волгарь
|3 : 2
|23.10
|18:00
|
Балтика – Волга
|2 : 2
|23.10
|18:00
|
Родина – Нефтехимик
|0 : 2
|24.10
|15:00
|
Енисей – Уфа
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Евгений Луценко
Арсенал Т
|7
|
|
Ислам Машуков
Алания
|6
|
|
Илья Стефанович
Волгарь
|6
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|8
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|6
|
|
Сергей Ткачев
Арсенал Т
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Денис Кутин
Волга Ул
|9
|1
|4
|
|
Артур Гилязетдинов
Волгарь
|12
|1
|4
|
|
Младен Кашчелан
Балтика
|12
|1
|3
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