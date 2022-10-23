«Алания» на выезде разгромила «Краснодар-2»
«Алания» на выезде разгромила «Краснодар-2» в матче 15-го тура ФНЛ — 3:0.
В составе гостей голами отметились Николай Гиоргобиани, Максим Петров и Ислам Машуков.
После пятнадцати туров «Алания» лидирует в турнирной таблице, набрав 34 очка. «Краснодар-2» занимает 16-е место — 12 очков.
В другом матче «Шинник» на своем поле с минимальным счетом обыграл «КАМАЗ» — 1:0.
Победу ярославскому клубу принес гол Эльдара Низамутдинова на 81-й минуте.
Махачкалинское «Динамо» на своей арене обыграло «Кубань» — 2:1.
В составе гостей единственный забитый гол на счету Алексея Рыбина.
У хозяев отличились Сослан Кагермазов и Абакар Гаджиев, принесший победу своей команде на 90+1-й минуте.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Алания
|15
|10
|4
|1
|30-12
|34
|
2
|Балтика
|14
|7
|6
|1
|23-14
|27
|
3
|Рубин
|15
|7
|5
|3
|27-18
|26
|
4
|КАМАЗ
|15
|7
|5
|3
|20-12
|26
|
5
|Арсенал
|15
|7
|4
|4
|23-17
|25
|
6
|Енисей
|14
|6
|5
|3
|20-16
|23
|
7
|Волгарь
|15
|6
|5
|4
|15-12
|23
|
8
|Шинник
|15
|6
|3
|6
|17-16
|21
|
9
|Динамо Мх
|15
|5
|6
|4
|13-13
|21
|
10
|СКА-Хаб.
|15
|5
|5
|5
|24-18
|20
|
11
|Нефтехимик
|14
|5
|4
|5
|13-11
|19
|
12
|Кубань
|15
|4
|4
|7
|15-16
|16
|
13
|Уфа
|14
|4
|4
|6
|10-17
|16
|
14
|Акрон
|15
|3
|7
|5
|12-20
|16
|
15
|Велес
|15
|4
|1
|10
|12-26
|13
|
16
|Краснодар-2
|15
|3
|3
|9
|11-25
|12
|
17
|Родина
|14
|2
|5
|7
|11-19
|11
|
18
|Волга
|14
|1
|4
|9
|8-22
|7
|23.10
|10:00
|
СКА-Хаб. – Велес
|6 : 0
|23.10
|15:00
|
Акрон – Рубин
|0 : 0
|23.10
|16:00
|
Динамо Мх – Кубань
|2 : 1
|23.10
|16:00
|
Краснодар-2 – Алания
|0 : 3
|23.10
|16:00
|
Шинник – КАМАЗ
|1 : 0
|23.10
|17:00
|
Арсенал – Волгарь
|3 : 2
|23.10
|18:00
|
Балтика – Волга
|- : -
|23.10
|18:00
|
Родина – Нефтехимик
|- : -
|24.10
|15:00
|
Енисей – Уфа
|- : -
|Г
|
|
Евгений Луценко
Арсенал Т
|7
|
|
Ислам Машуков
Алания
|6
|
|
Илья Стефанович
Волгарь
|6
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|8
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|6
|
|
Владислав Лазарев
Балтика
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Артур Гилязетдинов
Волгарь
|12
|1
|4
|
|
Денис Кутин
Волга Ул
|8
|1
|3
|
|
Сергей Дмитриев
Родина
|13
|1
|3