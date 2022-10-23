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Сегодня, 18:21

«Алания» на выезде разгромила «Краснодар-2»

Мария Гусева
Читать «СЭ» в

«Алания» на выезде разгромила «Краснодар-2» в матче 15-го тура ФНЛ — 3:0.

В составе гостей голами отметились Николай Гиоргобиани, Максим Петров и Ислам Машуков.

После пятнадцати туров «Алания» лидирует в турнирной таблице, набрав 34 очка. «Краснодар-2» занимает 16-е место — 12 очков.

Россия. ФНЛ. 15-й тур
23 окт, 16:00. Стадион академии ФК Краснодар (Краснодар)
Краснодар-2
0:3
Алания

В другом матче «Шинник» на своем поле с минимальным счетом обыграл «КАМАЗ» — 1:0.

Победу ярославскому клубу принес гол Эльдара Низамутдинова на 81-й минуте.

Россия. ФНЛ. 15-й тур
23 окт, 16:00. Шинник (Ярославль)
Шинник
1:0
КАМАЗ

Махачкалинское «Динамо» на своей арене обыграло «Кубань» — 2:1.

В составе гостей единственный забитый гол на счету Алексея Рыбина.

У хозяев отличились Сослан Кагермазов и Абакар Гаджиев, принесший победу своей команде на 90+1-й минуте.

Россия. ФНЛ. 15-й тур
23 окт, 16:00. Динамо (Махачкала)
Динамо
2:1
Кубань

Футбол
ФК Алания (Владикавказ)
ФК КАМАЗ
ФК Краснодар-2
ФК Кубань
ФК Шинник
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Алания 15 10 4 1 30-12 34
2
 Балтика 14 7 6 1 23-14 27
3
 Рубин 15 7 5 3 27-18 26
4
 КАМАЗ 15 7 5 3 20-12 26
5
 Арсенал 15 7 4 4 23-17 25
6
 Енисей 14 6 5 3 20-16 23
7
 Волгарь 15 6 5 4 15-12 23
8
 Шинник 15 6 3 6 17-16 21
9
 Динамо Мх 15 5 6 4 13-13 21
10
 СКА-Хаб. 15 5 5 5 24-18 20
11
 Нефтехимик 14 5 4 5 13-11 19
12
 Кубань 15 4 4 7 15-16 16
13
 Уфа 14 4 4 6 10-17 16
14
 Акрон 15 3 7 5 12-20 16
15
 Велес 15 4 1 10 12-26 13
16
 Краснодар-2 15 3 3 9 11-25 12
17
 Родина 14 2 5 7 11-19 11
18
 Волга 14 1 4 9 8-22 7
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
23.10 10:00
СКА-Хаб. – Велес
 6 : 0
23.10 15:00
Акрон – Рубин
 0 : 0
23.10 16:00
Динамо Мх – Кубань
 2 : 1
23.10 16:00
Краснодар-2 – Алания
 0 : 3
23.10 16:00
Шинник – КАМАЗ
 1 : 0
23.10 17:00
Арсенал – Волгарь
 3 : 2
23.10 18:00
Балтика – Волга
 - : -
23.10 18:00
Родина – Нефтехимик
 - : -
24.10 15:00
Енисей – Уфа
 - : -
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ЖК
Г
Евгений Луценко

Евгений Луценко

Арсенал Т

 7
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 6
Илья Стефанович

Илья Стефанович

Волгарь

 6
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 8
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 6
Владислав Лазарев

Владислав Лазарев

Балтика

 4
И К Ж
Артур Гилязетдинов

Артур Гилязетдинов

Волгарь

 12 1 4
Денис Кутин

Денис Кутин

Волга Ул

 8 1 3
Сергей Дмитриев

Сергей Дмитриев

Родина

 13 1 3
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