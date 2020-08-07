Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Олимп - ФНЛ

«Амкар» назвал примерную дату выхода в ФНЛ

12:38
Теги:

«Амкар»? на официальном сайте клуба сообщил о планах команды на ближайшее время.

— Бренд передан для использования бывшей команде «Академия» в 3 лиге зона «Урал и Западная Сибирь», — говорится в сообщении клуба. — На ближайший спортивный сезон именно эта команда будет для нас всех новым «Амкаром». Тренеры команды — Эрик Ашурбеков и Алексей Степанов. Старт сезона предположительно 15 августа в Перми.

Свыкаемся с мыслями, что нас ждет, вероятно, новое лого. Осенью будет создано новое юридическое лицо уже под профессиональный клуб.

Руководство и тренерский штаб нового клуба будет известно позднее. Обещают полную прозрачность финансовых трат и наблюдательный совет при клубе.

Весной 2021 года будет подана заявка на лицензирования в ПФЛ для выступления там в сезоне 2021-22. Цель — выйти в ФНЛ к сезону-2023/24.

В планах реконструкция стадиона «Звезда». Пока без конкретики. Для финансирования команды обещают привлечь спонсоров. ФК «Звезда» уготовано роль команды на вторых ролях, как и было изначально декларировано ее создателями.

Дополнительная информация:

https://fc-amkar.org/news/33144/

Олимп - ФНЛ: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир