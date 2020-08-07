«Амкар» назвал примерную дату выхода в ФНЛ

«Амкар»? на официальном сайте клуба сообщил о планах команды на ближайшее время.

— Бренд передан для использования бывшей команде «Академия» в 3 лиге зона «Урал и Западная Сибирь», — говорится в сообщении клуба. — На ближайший спортивный сезон именно эта команда будет для нас всех новым «Амкаром». Тренеры команды — Эрик Ашурбеков и Алексей Степанов. Старт сезона предположительно 15 августа в Перми.

Свыкаемся с мыслями, что нас ждет, вероятно, новое лого. Осенью будет создано новое юридическое лицо уже под профессиональный клуб.

Руководство и тренерский штаб нового клуба будет известно позднее. Обещают полную прозрачность финансовых трат и наблюдательный совет при клубе.

Весной 2021 года будет подана заявка на лицензирования в ПФЛ для выступления там в сезоне 2021-22. Цель — выйти в ФНЛ к сезону-2023/24.

В планах реконструкция стадиона «Звезда». Пока без конкретики. Для финансирования команды обещают привлечь спонсоров. ФК «Звезда» уготовано роль команды на вторых ролях, как и было изначально декларировано ее создателями.