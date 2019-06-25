Аленичев считает, что место "Енисея" - в середине таблицы первого дивизиона

Бывший тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев рассказал, на что может рассчитывать команда в следующем сезоне.

– Что может ждать команду в ФНЛ?

– На днях мне показали ролики из клубных соцсетей. На них господин Рубцов снова оперирует лозунгами: "Мы хотим". Ну к чему такие формулировки?

– Имеется в виду: "Мы хотим вернуться"?

– Да. Но зачем? Постройте стадион футбольный, базу, поле постелите. Создайте условия, а потом, конечно, можно и такие задачи ставить. А пока, считаю, что место "Енисея" – где-то ближе к середине таблицы ФНЛ. Но только не нужно думать, что это мое желание – просто восприятие. Конечно хочу, чтобы клуб боролся за высокие места. (Вячеслав Короткин).

Полностью интервью Дмитрия Аленичева - здесь.