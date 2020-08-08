«Алания» разгромила «Чайку» в гостях. Владикавказцы забили два гола в дополнительное время

В матче 2-го тура чемпионата Олимп — ФНЛ «Чайка» принимала «Аланию». Гости победили со счетом 3:0.

При этом команда из Владикавказа забила два гола в добавленное кол второму тайму время.

Олимп — ФНЛ

2-й тур

«Чайка» (Песчанокопское) — «Алания» (Владикавказ) — 0:3 (0:0)

Голы: Машуков, 50 (0:1). Гурциев, 90+1 (0:2). Кочиев, 90+5 (0:3).

«Чайка» (Песчанокопское): Филиппов, Гогличидзе (Митришев, 82), Васильев, Хозин, Хайруллов (Гаджибеков, 77), Савичев, Палиенко (Дегтярев, 84), Алейников (Глушков, 46), Кулик, Леонтьев, Хохлачев (Белоус, 59).

«Алания» (Владикавказ): Солдатенко, Бутаев, Шавлохов, Д.Кобесов, Засеев, Кочиев, Хабалов (Хосонов, 60), Магомедов (Цараев, 78), Дзахов (Д.Кобесов, 75), Машуков (Суанов, 60), Хадарцев (Гурциев, 84).

Предупреждения: Засеев, 33. Савичев, 39. Дзахов, 61. Хосонов, 71. Гурциев, 90+2.

Судья: Любимов (Санкт-Петербург).

8 августа. Песчанокопское. Стадион «им. И.П. Чайки».