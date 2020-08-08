«Алания» разгромила «Чайку» в гостях. Владикавказцы забили два гола в дополнительное время
В матче 2-го тура чемпионата Олимп — ФНЛ «Чайка» принимала «Аланию». Гости победили со счетом 3:0.
При этом команда из Владикавказа забила два гола в добавленное кол второму тайму время.
Олимп — ФНЛ
2-й тур
«Чайка» (Песчанокопское) — «Алания» (Владикавказ) — 0:3 (0:0)
Голы: Машуков, 50 (0:1). Гурциев, 90+1 (0:2). Кочиев, 90+5 (0:3).
«Чайка» (Песчанокопское): Филиппов, Гогличидзе (Митришев, 82), Васильев, Хозин, Хайруллов (Гаджибеков, 77), Савичев, Палиенко (Дегтярев, 84), Алейников (Глушков, 46), Кулик, Леонтьев, Хохлачев (Белоус, 59).
«Алания» (Владикавказ): Солдатенко, Бутаев, Шавлохов, Д.Кобесов, Засеев, Кочиев, Хабалов (Хосонов, 60), Магомедов (Цараев, 78), Дзахов (Д.Кобесов, 75), Машуков (Суанов, 60), Хадарцев (Гурциев, 84).
Предупреждения: Засеев, 33. Савичев, 39. Дзахов, 61. Хосонов, 71. Гурциев, 90+2.
Судья: Любимов (Санкт-Петербург).
8 августа. Песчанокопское. Стадион «им. И.П. Чайки».