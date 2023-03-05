«Алания» сыграла вничью с «Нефтехимиком»
«Алания» сыграла в гостях вничью с «Нефтехимиком» в матче 21-го тура Первой лиги. Игра завершилась со счетом 0:0.
«Алания» осталась на втором месте, набрав 39 баллов, «Нефтехимик» поднялся на 9-ю строчку в таблице (29).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|20
|11
|8
|1
|38-21
|41
|
2
|Алания
|21
|11
|6
|4
|37-23
|39
|
3
|Рубин
|20
|10
|7
|3
|35-22
|37
|
4
|Енисей
|21
|10
|7
|4
|30-22
|37
|
5
|СКА-Хаб.
|20
|9
|6
|5
|38-23
|33
|
6
|Арсенал
|21
|9
|6
|6
|28-25
|33
|
7
|КАМАЗ
|20
|8
|7
|5
|27-21
|31
|
8
|Волгарь
|21
|8
|6
|7
|23-21
|30
|
9
|Шинник
|21
|8
|4
|9
|22-23
|28
|
10
|Нефтехимик
|21
|7
|7
|7
|18-16
|28
|
11
|Динамо Мх
|21
|6
|9
|6
|15-16
|27
|
12
|Родина
|21
|6
|7
|8
|21-26
|25
|
13
|Акрон
|21
|4
|11
|6
|19-25
|23
|
14
|Уфа
|21
|5
|6
|10
|20-29
|21
|
15
|Велес
|21
|6
|2
|13
|17-35
|20
|
16
|Кубань
|20
|5
|4
|11
|18-22
|19
|
17
|Волга
|20
|3
|6
|11
|15-29
|15
|
18
|Краснодар-2
|21
|3
|5
|13
|15-37
|14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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13 тур
14 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|5.03
|12:00
|
Уфа – Велес
|4 : 1
|5.03
|13:00
|
Енисей – Волгарь
|2 : 1
|5.03
|14:30
|
Акрон – Краснодар-2
|0 : 0
|5.03
|15:00
|
Родина – Шинник
|2 : 1
|5.03
|16:00
|
Динамо Мх – Арсенал
|0 : 0
|5.03
|17:30
|
Нефтехимик – Алания
|0 : 0
|6.03
|17:00
|
КАМАЗ – Волга
|- : -
|6.03
|17:30
|
Кубань – Рубин
|- : -
|6.03
|20:00
|
Балтика – СКА-Хаб.
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|11
|
|
Виталий Лисакович
Рубин
|8
|
|
Кирилл Панченко
Арсенал Т
|8
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|11
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|8
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|19
|1
|2
|
|
Марат Бокоев
Велес
|19
|1
|1
|
|
Михаил Сухорученко
Краснодар-2
|17
|1
|6
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