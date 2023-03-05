«Алания» сыграла вничью с «Нефтехимиком»

«Алания» сыграла в гостях вничью с «Нефтехимиком» в матче 21-го тура Первой лиги. Игра завершилась со счетом 0:0.

«Алания» осталась на втором месте, набрав 39 баллов, «Нефтехимик» поднялся на 9-ю строчку в таблице (29).