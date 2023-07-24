«Торпедо» обыграло «Химки» в матче первой лиги

«Торпедо» в гостях обыграло «Химки» в матче второго тура первой лиги — 2:1.

Первый гол в этой встрече забил форвард гостей Йорди Рейна на 6-й минуте встречи. На 63-й минуте хавбек «Химок» Илья Берковский сравнял счет.

Автором победного мяча стал полузащитник «Торпедо» Владимир Москвичев, забив на 90+2-й минуте матча .

Таким образом, «автозаводцы» одержали вторую победу подряд в лиге. «Химки» — проиграли второй тур к ряду.

В следующем туре «Химки» сыграют с «Нефтехимиком» 30 июля, а «Торпедо» в этот же день проведет свой матч с «Черноморцем».