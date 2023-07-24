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Сегодня, 21:33

«Торпедо» обыграло «Химки» в матче первой лиги

Виталий Косик
Корреспондент
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«Торпедо» обыграло «Химки».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Торпедо» в гостях обыграло «Химки» в матче второго тура первой лиги — 2:1.

Первый гол в этой встрече забил форвард гостей Йорди Рейна на 6-й минуте встречи. На 63-й минуте хавбек «Химок» Илья Берковский сравнял счет.

Автором победного мяча стал полузащитник «Торпедо» Владимир Москвичев, забив на 90+2-й минуте матча .

Таким образом, «автозаводцы» одержали вторую победу подряд в лиге. «Химки» — проиграли второй тур к ряду.

В следующем туре «Химки» сыграют с «Нефтехимиком» 30 июля, а «Торпедо» в этот же день проведет свой матч с «Черноморцем».

Россия. ФНЛ. 2-й тур
24 июл, 19:30. Арена Химки (Химки)
Химки
1:2
Торпедо М
Футбол
Первая лига
ФК Торпедо (Москва)
ФК Химки
1
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Акрон 2 2 0 0 6-1 6
2
 СКА-Хаб. 2 2 0 0 4-0 6
3
 Торпедо 2 2 0 0 4-1 6
4
 Родина 2 1 1 0 4-0 4
5
 Алания 2 1 1 0 2-1 4
6
 Ленинградец 2 1 1 0 1-0 4
7
 Тюмень 2 1 0 1 3-3 3
8
 Енисей 2 1 0 1 2-2 3
9
 КАМАЗ 2 1 0 1 2-2 3
10
 Нефтехимик 2 1 0 1 2-2 3
11
 Сокол 2 1 0 1 3-6 3
12
 Черноморец 2 0 2 0 1-1 2
13
 Арсенал 2 0 2 0 0-0 2
14
 Динамо Мх 2 0 1 1 0-2 1
15
 Шинник 2 0 0 2 2-5 0
16
 Химки 2 0 0 2 2-5 0
17
 Кубань 2 0 0 2 1-4 0
18
 Волгарь 2 0 0 2 2-6 0
Результаты / календарь
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2 тур
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10 тур
23.07 10:30
СКА-Хаб. – Тюмень
 2 : 0
23.07 12:00
Енисей – Ленинградец
 0 : 1
23.07 17:00
КАМАЗ – Кубань
 2 : 0
23.07 18:00
Волгарь – Акрон
 1 : 4
23.07 18:00
Сокол – Шинник
 3 : 2
23.07 19:00
Арсенал – Динамо Мх
 0 : 0
23.07 19:00
Черноморец – Родина
 0 : 0
24.07 18:00
Алания – Нефтехимик
 1 : 0
24.07 19:30
Химки – Торпедо
 1 : 2
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ЖК
Г
Антон Килин

Антон Килин

Акрон

 3
Тимур Жамалетдинов

Тимур Жамалетдинов

Волгарь

 2
Кирилл Никитин

Кирилл Никитин

СКА-Хабаровск

 2
П
Владислав Галкин

Владислав Галкин

Акрон

 2
Егор Иванов

Егор Иванов

Енисей

 1
Амур Калмыков

Амур Калмыков

Родина

 1
И К Ж
Кирилл Морозов

Кирилл Морозов

Нефтехимик

 2 1 0
Николай Гиоргобиани

Николай Гиоргобиани

Алания

 2 0 0
Гаррик Левин

Гаррик Левин

Кубань

 2 0 2
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