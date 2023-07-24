«Торпедо» обыграло «Химки» в матче первой лиги
«Торпедо» в гостях обыграло «Химки» в матче второго тура первой лиги — 2:1.
Первый гол в этой встрече забил форвард гостей Йорди Рейна на 6-й минуте встречи. На 63-й минуте хавбек «Химок» Илья Берковский сравнял счет.
Автором победного мяча стал полузащитник «Торпедо» Владимир Москвичев, забив на 90+2-й минуте матча .
Таким образом, «автозаводцы» одержали вторую победу подряд в лиге. «Химки» — проиграли второй тур к ряду.
В следующем туре «Химки» сыграют с «Нефтехимиком» 30 июля, а «Торпедо» в этот же день проведет свой матч с «Черноморцем».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Акрон
|2
|2
|0
|0
|6-1
|6
|
2
|СКА-Хаб.
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|
3
|Торпедо
|2
|2
|0
|0
|4-1
|6
|
4
|Родина
|2
|1
|1
|0
|4-0
|4
|
5
|Алания
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
6
|Ленинградец
|2
|1
|1
|0
|1-0
|4
|
7
|Тюмень
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Енисей
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
9
|КАМАЗ
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Нефтехимик
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
11
|Сокол
|2
|1
|0
|1
|3-6
|3
|
12
|Черноморец
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
13
|Арсенал
|2
|0
|2
|0
|0-0
|2
|
14
|Динамо Мх
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|
15
|Шинник
|2
|0
|0
|2
|2-5
|0
|
16
|Химки
|2
|0
|0
|2
|2-5
|0
|
17
|Кубань
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|
18
|Волгарь
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
|23.07
|10:30
|
СКА-Хаб. – Тюмень
|2 : 0
|23.07
|12:00
|
Енисей – Ленинградец
|0 : 1
|23.07
|17:00
|
КАМАЗ – Кубань
|2 : 0
|23.07
|18:00
|
Волгарь – Акрон
|1 : 4
|23.07
|18:00
|
Сокол – Шинник
|3 : 2
|23.07
|19:00
|
Арсенал – Динамо Мх
|0 : 0
|23.07
|19:00
|
Черноморец – Родина
|0 : 0
|24.07
|18:00
|
Алания – Нефтехимик
|1 : 0
|24.07
|19:30
|
Химки – Торпедо
|1 : 2
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Антон Килин
Акрон
|3
|
|
Тимур Жамалетдинов
Волгарь
|2
|
|
Кирилл Никитин
СКА-Хабаровск
|2
|П
|
|
Владислав Галкин
Акрон
|2
|
|
Егор Иванов
Енисей
|1
|
|
Амур Калмыков
Родина
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Кирилл Морозов
Нефтехимик
|2
|1
|0
|
|
Николай Гиоргобиани
Алания
|2
|0
|0
|
|
Гаррик Левин
Кубань
|2
|0
|2
Новости