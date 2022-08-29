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Сегодня, 11:27

Агент защитника «Аланьяспора» Аксоя заявил, что трансфер игрока в ЦСКА невозможен

Анна Горшкова
Корреспондент
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Ченк Мелих Языджи, агент защитника турецкого «Аланьяспора» Фатиха Аксоя, отреагировал на информацию о возможном переходе футболиста в ЦСКА.

«Аксой может перейти в ЦСКА? Этот трансфер вообще невозможен, потому что Фатих один из самых важных игроков в своей команде», — приводит слова агента Аксоя Sport24.

28 августа в «Аланьяспоре» опровергли новость о предложении ЦСКА по аренде защитника Аксоя.

Ранее турецкий журналист Салим Манав сообщил о том, что московский клуб сделал предложение по аренде игрока за 500 000 евро и опцию выкупа за 2,5 миллиона евро.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-08-29-agent-zashchitnika-alanyaspora-aksoya-transfer-v-tsska-nevozmozhen-fatikh-odin-iz-samykh-vazhnykh-igrokov-v-komande
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