Агент защитника «Аланьяспора» Аксоя заявил, что трансфер игрока в ЦСКА невозможен
Ченк Мелих Языджи, агент защитника турецкого «Аланьяспора» Фатиха Аксоя, отреагировал на информацию о возможном переходе футболиста в ЦСКА.
«Аксой может перейти в ЦСКА? Этот трансфер вообще невозможен, потому что Фатих один из самых важных игроков в своей команде», — приводит слова агента Аксоя Sport24.
28 августа в «Аланьяспоре» опровергли новость о предложении ЦСКА по аренде защитника Аксоя.
Ранее турецкий журналист Салим Манав сообщил о том, что московский клуб сделал предложение по аренде игрока за 500 000 евро и опцию выкупа за 2,5 миллиона евро.
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|В
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|П
|+/-
|О
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1
|КАМАЗ
|7
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|0
|13-4
|17
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2
|Балтика
|7
|4
|2
|1
|13-8
|14
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3
|Алания
|7
|4
|2
|1
|11-6
|14
|
4
|Рубин
|7
|3
|3
|1
|12-7
|12
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5
|Динамо Мх
|7
|3
|3
|1
|6-4
|12
|
6
|Нефтехимик
|7
|3
|2
|2
|7-4
|11
|
7
|Волгарь
|7
|3
|2
|2
|6-5
|11
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8
|Енисей
|6
|3
|2
|1
|9-8
|11
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9
|Арсенал
|6
|2
|3
|1
|9-6
|9
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10
|СКА-Хаб.
|7
|2
|2
|3
|11-10
|8
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11
|Шинник
|7
|2
|2
|3
|10-10
|8
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12
|Уфа
|7
|2
|2
|3
|5-9
|8
|
13
|Кубань
|7
|2
|1
|4
|8-10
|7
|
14
|Краснодар-2
|7
|2
|1
|4
|5-8
|7
|
15
|Велес
|7
|2
|0
|5
|6-11
|6
|
16
|Родина
|7
|1
|3
|3
|6-9
|6
|
17
|Волга
|7
|1
|1
|5
|6-14
|4
|
18
|Акрон
|7
|1
|1
|5
|5-15
|4
|27.08
|14:00
|
Велес – Кубань
|3 : 1
|27.08
|16:00
|
Акрон – Балтика
|1 : 3
|27.08
|17:00
|
СКА-Хаб. – Родина
|2 : 1
|27.08
|18:00
|
Шинник – Уфа
|3 : 0
|27.08
|18:00
|
Волгарь – Нефтехимик
|0 : 1
|27.08
|19:00
|
Алания – Волга
|1 : 2
|27.08
|19:00
|
Краснодар-2 – Динамо Мх
|0 : 1
|28.08
|18:00
|
Рубин – КАМАЗ
|1 : 1
|29.08
|20:00
|
Арсенал – Енисей
|- : -
|Г
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Джоэль Фамейе
Рубин
|5
|
|
Владислав Лазарев
Балтика
|4
|
|
Илья Грузнов
Шинник
|4
|П
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|5
|
|
Кирилл Панченко
Арсенал Т
|3
|
|
Сергей Ткачев
Арсенал Т
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Данил Полубояринов
Акрон
|6
|1
|2
|
|
Кирилл Панченко
Арсенал Т
|5
|1
|1
|
|
Александр Клещенко
Родина
|1
|1
|0