Агент защитника «Аланьяспора» Аксоя заявил, что трансфер игрока в ЦСКА невозможен

Ченк Мелих Языджи, агент защитника турецкого «Аланьяспора» Фатиха Аксоя, отреагировал на информацию о возможном переходе футболиста в ЦСКА.

«Аксой может перейти в ЦСКА? Этот трансфер вообще невозможен, потому что Фатих один из самых важных игроков в своей команде», — приводит слова агента Аксоя Sport24.

28 августа в «Аланьяспоре» опровергли новость о предложении ЦСКА по аренде защитника Аксоя.

Ранее турецкий журналист Салим Манав сообщил о том, что московский клуб сделал предложение по аренде игрока за 500 000 евро и опцию выкупа за 2,5 миллиона евро.