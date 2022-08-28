В «Аланьяспоре» опровергли новость о предложении ЦСКА по аренде защитника Аксоя

Генеральный координатор «Аланьяспора» Мавлутхан Чавушоглу в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о предложении ЦСКА по защитнику команды Фатиху Аксою.

«Нет, к нам никто не обращался по центральному защитнику Фатиху Аксою. Таких предложений у клуба нет», — сказал Чавушоглу «СЭ».

Ранее турецкий журналист Салим Манав сообщил о том, что московский клуб сделал предложение по аренде защитника за 500 000 евро и опцию выкупа за 2,5 миллиона евро.

В воскресенье, 28 августа, армейцы сыграют против «Ростова» в матче 7-го тура Российской премьер-лиги. Встреча пройдет в Ростове. Игра начнется в 19.45 по московскому времени.

После шести туров РПЛ красно-синие набрали 13 очков и занимают третье место в турнирной таблице.