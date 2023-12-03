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Еремин не согласился с высказываниями Калешина: «Человек абсолютно не в теме, чтобы утверждать подобные вещи»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Футбольный агент Олег Еремин прокомментировал слова экс-тренера «Акрона» Евгения Калешина. Он назвал футбольных агентов паразитами и предложил запретить их на законодательном уровне.

«Человек абсолютно не в теме, чтобы утверждать подобные вещи. Можно дальше отменить всех адвокатов, персональных докторов и так далее. Чего ограничиваться агентами? Я знаю многих людей, которые пробовали стать агентами, но в итоге не смогли. Это достаточно нелёгкая профессия, чтобы так вот огульно можно было бы говорить, что все хорошо и намазано медом. Пусть Калешин пойдет и попробует поработать агентом, если он такой умный», — цитирует Metaratings.ru Еремина.

Калешин возглавлял «Акрон» с сентября 2022 по ноябрь 2023 года. . Под его руководством команда провела 57 матчей во всех турнирах, одержала 28 побед, 19 раз сыграла вничью и потерпела 10 поражений.

Источник: https://metaratings.ru/news/chelovek-absolyutno-ne-v-teme-agent-eryomin-raskritikoval-kaleshina-za-ego-predlozhenie-zapretit-agentov-311336/
Футбол
Евгений Калешин
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 20 11 4 5 21-10 37
2
 Химки 20 10 6 4 30-20 36
3
 Акрон 20 10 5 5 27-15 35
4
 Тюмень 20 10 5 5 28-17 35
5
 Арсенал 20 9 8 3 26-15 35
6
 Алания 20 8 8 4 24-22 32
7
 Родина 20 7 7 6 30-20 28
8
 Торпедо 20 7 6 7 19-20 27
9
 КАМАЗ 20 6 7 7 19-20 25
10
 Енисей 20 7 3 10 30-29 24
11
 СКА-Хаб. 20 6 6 8 19-22 24
12
 Нефтехимик 20 6 6 8 15-20 24
13
 Шинник 20 6 6 8 25-33 24
14
 Ленинградец 20 6 5 9 16-22 23
15
 Кубань 20 5 5 10 17-26 20
16
 Сокол 20 5 5 10 18-35 20
17
 Волгарь 20 4 7 9 17-26 19
18
 Черноморец 20 3 9 8 17-26 18
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3.03 00:00
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 - : -
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Акрон – Родина
 - : -
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