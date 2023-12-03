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Еремин надеется, что нынешний сезон не станет последним для Низамутдинова

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Олег Еремин, представляющий интересы экс-нападающего «Спартака» Эльдара Низамутдинова, высказался о спортивном долголетии 42-летнего футболиста.

«Он отметился дублем в ворота сборной Медиалиги в матче за сборную звезд ФНЛ в 42 года. В чем его феномен? Генетические особенности, отличная наследственность, которая выразилась в сильную физиологию организма. К тому же, профессиональное отношение к делу. Насколько ему тяжело даются нагрузки? Не думаю, что тяжело, потому что он в этом режиме находится лет с семи. Мне кажется, если лишить его этой нагрузки, то он будет чувствовать дискомфорт. Станет ли этот сезон последним для Низамутдинова? Надеюсь, что нет», — приводит слова Еремина Metaratings.ru.

42-летний Низамутдинов выступает за «Шинник» с июля 2016 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб девять матчей и не отметился результативными действиями.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-42-letnego-nizamutdinova-nadeyus-chto-etot-sezon-ne-stanet-poslednim-dlya-eldara-311332/
Футбол
Первая лига
ФК Шинник
Эльдар Низамутдинов
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Еремин не согласился с высказываниями Калешина: «Человек абсолютно не в теме, чтобы утверждать подобные вещи»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 20 11 4 5 21-10 37
2
 Химки 20 10 6 4 30-20 36
3
 Акрон 20 10 5 5 27-15 35
4
 Тюмень 20 10 5 5 28-17 35
5
 Арсенал 20 9 8 3 26-15 35
6
 Алания 20 8 8 4 24-22 32
7
 Родина 20 7 7 6 30-20 28
8
 Торпедо 20 7 6 7 19-20 27
9
 КАМАЗ 20 6 7 7 19-20 25
10
 Енисей 20 7 3 10 30-29 24
11
 СКА-Хаб. 20 6 6 8 19-22 24
12
 Нефтехимик 20 6 6 8 15-20 24
13
 Шинник 20 6 6 8 25-33 24
14
 Ленинградец 20 6 5 9 16-22 23
15
 Кубань 20 5 5 10 17-26 20
16
 Сокол 20 5 5 10 18-35 20
17
 Волгарь 20 4 7 9 17-26 19
18
 Черноморец 20 3 9 8 17-26 18
Результаты / календарь
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3.03 00:00
Химки – Тюмень
 - : -
3.03 00:00
Енисей – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
3.03 00:00
Акрон – Родина
 - : -
3.03 00:00
Волгарь – СКА-Хаб.
 - : -
3.03 00:00
Арсенал – Черноморец
 - : -
3.03 00:00
Кубань – Шинник
 - : -
3.03 00:00
Ленинградец – КАМАЗ
 - : -
3.03 00:00
Сокол – Динамо Мх
 - : -
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Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 13
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 11
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 10
П
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей

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Егор Иванов

Егор Иванов

Енисей

 5
И К Ж
Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

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Денис Самойлов

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Тюмень

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