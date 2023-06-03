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Сегодня, 15:59

«Уфа» проиграла «Кубани» и вылетела во второй дивизион

«Уфа» и «Велес» опустились во второй дивизион
Ана Горшкова
Корреспондент
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«Уфа» вылетела во второй дивизион.
Фото ФК «Уфа»

«Уфа» дома проиграла «Кубани» в матче 34-го тура первой лиги — 1:2.

Голом в составе хозяев поля отметился Александр Сандрачук, а за гостей забили Нури Абдоков (пенальти) и Илья Мосейчук.

Таким образом, «Уфа» с 32 очками заняла 16-е место в первой лиги и по итогам сезона вылетит во второй дивизион.

«Кубань» набрала 37 очков и заняла 14-е место в турнирной таблице. Команда останется в ФНЛ.

Россия. ФНЛ. 34-й тур
03 июн, 14:00. Нефтяник (Уфа)
Уфа
1:2
Кубань

В другом матче 34-го тура «Велес» на выезде проиграл «Балтике» со счетом 1:2. Московская команда заняла 15-е место (33 очка) в первой лиге и тоже опустится во второй по силе дивизион.

Россия. ФНЛ. 34-й тур
03 июн, 14:00. Калининград (Калининград)
Балтика
2:1
Велес

«Краснодар-2» обыграл «Шинник» со счетом 4:0, а «Вогла» сыграла вничью с «Енисеем» (0:0). Краснодарский клуб и ульяновский уже потеряли шансы остаться в ФНЛ заняв 17-е и 18-е места соответственно.

«Енисей» занял четвертое место в первой лиге с 54 очками, «Шинник» — шестой (46).

Россия. ФНЛ. 34-й тур
03 июн, 14:00. Стадион академии ФК Краснодар (Краснодар)
Краснодар-2
4:0
Шинник
Россия. ФНЛ. 34-й тур
03 июн, 14:00. Арена Енисей (Красноярск)
Енисей
0:0
Волга Ул

В лругих матчах «Динамо» из Махачкалы проиграло «Алании» со счетом 1:2, а «Родина» и «Рубин» не забили голов (0:0).

«Алания» заняла третье место (62 очка) в первой лиге, «Родина» — пятая (50), «Динамо» — седьмое (46).

Россия. ФНЛ. 34-й тур
03 июн, 14:00. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо
1:2
Алания
Россия. ФНЛ. 34-й тур
03 июн, 14:00. Академия "Спартак" им. Черенкова (Москва)
Родина
0:0
Рубин
Первая лига
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Балтика
ФК Велес
ФК Волга (Ульяновск)
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Енисей
ФК Краснодар-2
ФК Кубань
ФК Родина
ФК Рубин (Казань)
ФК Уфа
ФК Шинник
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Рубин 34 19 12 3 53-27 69
2
 Балтика 34 18 13 3 56-30 67
3
 Алания 34 17 11 6 56-35 62
4
 Енисей 34 13 15 6 43-35 54
5
 Родина 34 13 11 10 42-38 50
6
 Шинник 34 13 7 14 36-41 46
7
 Динамо Мх 34 12 10 12 25-29 46
8
 СКА-Хаб. 34 11 11 12 50-39 44
9
 КАМАЗ 33 11 11 11 35-34 44
10
 Волгарь 33 11 11 11 37-37 44
11
 Нефтехимик 33 11 11 11 32-33 44
12
 Акрон 33 9 16 8 34-36 43
13
 Арсенал 34 11 8 15 37-46 41
14
 Кубань 34 9 10 15 36-41 37
15
 Велес 34 9 6 19 35-55 33
16
 Уфа 34 8 8 18 35-46 32
17
 Краснодар-2 34 8 7 19 32-54 31
18
 Волга 34 6 12 16 23-41 30
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3.06 09:00
СКА-Хаб. – Арсенал
 6 : 0
3.06 14:00
Балтика – Велес
 2 : 1
3.06 14:00
Динамо Мх – Алания
 1 : 2
3.06 14:00
Краснодар-2 – Шинник
 4 : 0
3.06 14:00
Уфа – Кубань
 1 : 2
3.06 14:00
Енисей – Волга
 0 : 0
3.06 14:00
Родина – Рубин
 0 : 0
3.06 17:00
Акрон – Волгарь
 - : -
3.06 17:00
КАМАЗ – Нефтехимик
 - : -
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Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 14
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 14
Николай Гиоргобиани

Николай Гиоргобиани

Алания

 12
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 12
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 11
Артем Кулишев

Артем Кулишев

Шинник

 9
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 31 1 4
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 27 1 1
Константин Савичев

Константин Савичев

Акрон

 30 1 12
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