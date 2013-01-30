"Химки" вернулись с первого сбора

Сегодня вечером игроки и тренерский штаб "Химок" возвратились с первого сбора, проходившего на Кипре, информирует официальный сайт команды. Игроки получили три выходных и вновь соберутся только в субботу вечером, чтобы 3 февраля отправиться на следующий зарубежный сбор в Турцию.