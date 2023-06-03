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Генеральный директор «Кубани»: «У нас была конкретная цель — оставить клуб в ФНЛ»

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Генеральный директор «Кубани» Любомир Кантонистов прокомментировал победу над «Уфой» (2:1) в матче 34-го тура первой лиги.

«Сейчас есть определенное чувство удовлетворения от проделанной работы. Это, безусловно, приятные эмоции. После кадровых перестановок в клубе, которые произошли зимой, у нас была конкретная цель — оставить «Кубань» в ФНЛ. Перед началом весенней части турнира многие заранее похоронили нас, списали со счетов, но внутри клуба, в команде все работали на пределе, верили и боролись до конца. Благодарен команде, болельщикам, всем, кто поддерживал нас. «Кубань» представляет целый регион, где есть богатые футбольные традиции, культура и история. Мы очень рады, что смогли решить задачу, которая стояла перед нами на данном этапе», — сказал Кантонистов «СЭ».

«Кубань» набрала 37 очков и заняла 14-е место в турнирной таблице. Команда сохранила прописку в первой лиге.

Любомир Кантонистов
Первая лига
ФК Кубань
0
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 И В Н П +/- О
1
 Рубин 34 19 12 3 53-27 69
2
 Балтика 34 18 13 3 56-30 67
3
 Алания 34 17 11 6 56-35 62
4
 Енисей 34 13 15 6 43-35 54
5
 Родина 34 13 11 10 42-38 50
6
 Нефтехимик 34 12 11 11 34-33 47
7
 Шинник 34 13 7 14 36-41 46
8
 Динамо Мх 34 12 10 12 25-29 46
9
 Акрон 34 10 16 8 38-36 46
10
 СКА-Хаб. 34 11 11 12 50-39 44
11
 КАМАЗ 34 11 11 12 35-36 44
12
 Волгарь 34 11 11 12 37-41 44
13
 Арсенал 34 11 8 15 37-46 41
14
 Кубань 34 9 10 15 36-41 37
15
 Велес 34 9 6 19 35-55 33
16
 Уфа 34 8 8 18 35-46 32
17
 Краснодар-2 34 8 7 19 32-54 31
18
 Волга 34 6 12 16 23-41 30
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3.06 09:00
СКА-Хаб. – Арсенал
 6 : 0
3.06 14:00
Балтика – Велес
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3.06 14:00
Динамо Мх – Алания
 1 : 2
3.06 14:00
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 4 : 0
3.06 14:00
Уфа – Кубань
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Енисей – Волга
 0 : 0
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