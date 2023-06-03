Генеральный директор «Кубани»: «У нас была конкретная цель — оставить клуб в ФНЛ»

Генеральный директор «Кубани» Любомир Кантонистов прокомментировал победу над «Уфой» (2:1) в матче 34-го тура первой лиги.

«Сейчас есть определенное чувство удовлетворения от проделанной работы. Это, безусловно, приятные эмоции. После кадровых перестановок в клубе, которые произошли зимой, у нас была конкретная цель — оставить «Кубань» в ФНЛ. Перед началом весенней части турнира многие заранее похоронили нас, списали со счетов, но внутри клуба, в команде все работали на пределе, верили и боролись до конца. Благодарен команде, болельщикам, всем, кто поддерживал нас. «Кубань» представляет целый регион, где есть богатые футбольные традиции, культура и история. Мы очень рады, что смогли решить задачу, которая стояла перед нами на данном этапе», — сказал Кантонистов «СЭ».

«Кубань» набрала 37 очков и заняла 14-е место в турнирной таблице. Команда сохранила прописку в первой лиге.