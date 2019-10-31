Владимир Федотов: «Допустили вначале две грубейшие ошибки»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов прокомментировал результат матча 1/8 финала Олимп — Кубка России против «Химок» (1:2).

— Мы очень серьезно готовились к этой игре, очень тщательно и внимательно изучали соперника. Настраивались на очень тяжелый, принципиальный поединок. Кубковые матчи другими не бывают, — цитирует тренера официальный сайт «Оренбурга».

К сожалению, беру на себя вину. Не хватило, видимо, нашей настойчивости донести, что команда очень хорошо начинает первый тайм и очень много забитых мячей имеет. Тем не менее, мы допустили две грубейшие ошибки. Потом вернулись в игру.

У нас было предостаточно возможностей, чтобы уйти от поражения. Но стоит отдать должное сопернику, который очень самоотверженно, с большой самоотдачей оборонялся. Отдать дань мастерству вратаря, который в нескольких эпизодах их выручил.

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