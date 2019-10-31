Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

Владимир Федотов: «Допустили вначале две грубейшие ошибки»

19:36
Теги:

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов прокомментировал результат матча 1/8 финала Олимп — Кубка России против «Химок» (1:2).

— Мы очень серьезно готовились к этой игре, очень тщательно и внимательно изучали соперника. Настраивались на очень тяжелый, принципиальный поединок. Кубковые матчи другими не бывают, — цитирует тренера официальный сайт «Оренбурга».

К сожалению, беру на себя вину. Не хватило, видимо, нашей настойчивости донести, что команда очень хорошо начинает первый тайм и очень много забитых мячей имеет. Тем не менее, мы допустили две грубейшие ошибки. Потом вернулись в игру.

У нас было предостаточно возможностей, чтобы уйти от поражения. Но стоит отдать должное сопернику, который очень самоотверженно, с большой самоотдачей оборонялся. Отдать дань мастерству вратаря, который в нескольких эпизодах их выручил.

Кубок России по футболу: новости и обзоры, расписание матчей и результаты игр

Дополнительная информация

https://fcorenburg.ru/news/novosti-osnovy/press-konferenciya-glavnogo-trenera-fk-orenburg-vladimira-fedotova54.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: 1/8 финала Кубка-2019/20. «Спартак» — «Ростов» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир