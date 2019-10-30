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Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

Вадим Евсеев: «Хорошо, что не играли дополнительное время»

21:10
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Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев кратко подвел итоги встречи с ЦСКА в 1/8 финала Олимп-Кубка России (0:1).

— Поздравляю всех болельщиков ЦСКА с победой. И нам, и ЦСКА хорошо, что дополнительное время не играли, — сказал Евсеев на пресс-конференции.

Сказав это, Евсеев поднялся со своего места и ушел с пресс-конференции, отказавшись отвечать на вопросы журналистов. (Александр Рогулев)

ЦСКА — Уфа

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Материалы сюжета: 1/8 финала Кубка-2019/20. «Спартак» — «Ростов» и другие матчи




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