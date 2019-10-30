Вадим Евсеев: «Хорошо, что не играли дополнительное время»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев кратко подвел итоги встречи с ЦСКА в 1/8 финала Олимп-Кубка России (0:1).

— Поздравляю всех болельщиков ЦСКА с победой. И нам, и ЦСКА хорошо, что дополнительное время не играли, — сказал Евсеев на пресс-конференции.

Сказав это, Евсеев поднялся со своего места и ушел с пресс-конференции, отказавшись отвечать на вопросы журналистов. (Александр Рогулев)

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