Вадим Евсеев: «Хорошо, что не играли дополнительное время»
21:10
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев кратко подвел итоги встречи с ЦСКА в 1/8 финала Олимп-Кубка России (0:1).
— Поздравляю всех болельщиков ЦСКА с победой. И нам, и ЦСКА хорошо, что дополнительное время не играли, — сказал Евсеев на пресс-конференции.
Сказав это, Евсеев поднялся со своего места и ушел с пресс-конференции, отказавшись отвечать на вопросы журналистов. (Александр Рогулев)
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Материалы сюжета: 1/8 финала Кубка-2019/20. «Спартак» — «Ростов» и другие матчи
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