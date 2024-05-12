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Чанов считает, что победа в Кубке России скрасит ЦСКА неудачный сезон

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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о важности победы в Кубке России для армейцев.

«Безусловно, мы не привыкли видеть ЦСКА на тех местах, на которых команда сейчас находится. Поэтому думаю, если армейцам удастся выиграть Кубок, то это немного скрасит этот неудачный сезон. Сейчас у нас есть два главных приза, за которые борются все клубы — это чемпионат и Кубок России. По ним можно определять, удачный ли выдался год у команды или нет. Я бы даже сказал, что Кубок не просто скрасит впечатление от сезона для ЦСКА, но и в целом это будет очень удачным раскладом для армейцев. Потому что Кубок России — это трофей, для завоевания которого нужно очень потрудиться», — приводит слова Чанова Legalbet.

ЦСКА встречается с «Зенитом» в финале Пути РПЛ FONBET Кубка России. Первый матч завершился со счётом 1:1. Ответная встреча состоится в Санкт-Петербурге 15 мая.

Источник: Legalbet
Кубок России
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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