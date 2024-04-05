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Сегодня, 18:16

Наумов: «Галактионов поплыл, быстро исправить ситуацию может только опытный тренер»

Алина Савинова
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал возможный уход Михаила Галактионова с поста главного тренера московской команды.

Ранее железнодорожники проиграли «Уралу» (0:1) в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России и вылетели из турнира. После игры Галактионов намекнул, что может подать в отставку.

«Когда назначали Галактионова, руководство должно было понимать, что они берут молодого, очень неопытного тренера. Михаил Михайлович не работал с большими командами. Тренер сборной — это другая профессия. «Локомотив» рискнул, взяв Галактионова. Нужно время, чтобы этот тренер вырос. Каждый специалист должен набить себе шишки. Если руководство это понимало, значит, надо дать время Галактионову до конца сезона, а дальше думать, что делать. Не вижу смысла его сейчас увольнять. С другой стороны, Галактионов сам говорит о том, что может уйти. Очень настораживают слова Михаила Михайловича. Это говорит о том, что тренер поплыл. Быстро исправить ситуацию в «Локомотиве» может только опытный специалист», — приводит «РБ Спорт» слова Наумова.

В чемпионате России «Локомотив» на данный момент занимает пятое место, набрав 33 очка в 21 матче.

Источник: РБ Спорт
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
Николай Наумов
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