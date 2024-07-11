«Амкал» примет участие в новом сезоне FONBET Кубка России

Медиафутбольный клуб «Амкал» примет участие в розыгрыше FONBET Кубка России сезона-2024/25, сообщает пресс-служба турнира.

«РФС отдал место в сезоне медийной команде по предложению титульного партнера турнира — компании FONBET. Поздравляем команду Германа и всех ее болельщиков!» — говорится в заявлении турнира.

Ранее право принять участие в Кубке России-2024/25 получили 2DROTS и «БроукБойз» — финалисты 5-го сезона медиалиги.

Турнир пройдет с 23 июля 2024 года по 1 июня 2025-го. Третий сезон подряд Кубок разделен на 2 пути — путь РПЛ и путь регионов.