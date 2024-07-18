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Сегодня, 18:00

«Пари НН»: расписание матчей в РПЛ и Кубке России на 2024 год

«Пари НН» сыграет с «Рубином» в 1-м туре чемпионата России
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Саша Илич, главный тренер «Пари НН».
Фото ФК «Пари НН»

«Пари НН» начнет сезон-2024/2025 с домашнего матча 1-го тура чемпионата России против казанского «Рубина». Матч состоится 22 июля в 20:00 по московскому времени. Публикуем расписание игр нижегородской команды.

Календарь «Пари НН» на 2024 год

22 июля, понедельник

20:00. «Пари НН» — «Рубин» — РПЛ

27 июля, суббота

15:00. «Пари НН» — ЦСКА — РПЛ

30 июля, вторник

«Ахмат» — «Пари НН» — Кубок России

4 августа, воскресенье

20:30. «Динамо» Махачкала — «Пари НН» — РПЛ

9 августа, пятница

18:30. «Пари НН» — «Химки» — РПЛ

13 августа, вторник

ЦСКА — «Пари НН» — Кубок России

18 августа, воскресенье

20:00. «Краснодар» — «Пари НН» — РПЛ

25 августа, воскресенье

15:00. «Крылья Советов» — «Пари НН» — РПЛ

27 августа, вторник

«Пари НН» — «Краснодар» — Кубок России

31 августа, суббота

17:30. «Пари НН» — «Зенит» — РПЛ

Полностью календарь «Пари НН» в чемпионате России и Кубке страны на сезон-2024/2025 доступен на странице команды на сайте «СЭ».

Клуб из Нижнего Новгорода в прошедшем сезоне занял 13-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России.

Кубок России
РПЛ
ФК Нижний Новгород
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США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
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Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
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1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
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20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
22.07 20:00
Пари НН – Рубин
 - : -
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