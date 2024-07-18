«Пари НН»: расписание матчей в РПЛ и Кубке России на 2024 год

«Пари НН» сыграет с «Рубином» в 1-м туре чемпионата России

«Пари НН» начнет сезон-2024/2025 с домашнего матча 1-го тура чемпионата России против казанского «Рубина». Матч состоится 22 июля в 20:00 по московскому времени. Публикуем расписание игр нижегородской команды.

Календарь «Пари НН» на 2024 год

22 июля, понедельник

20:00. «Пари НН» — «Рубин» — РПЛ

27 июля, суббота

15:00. «Пари НН» — ЦСКА — РПЛ

30 июля, вторник

«Ахмат» — «Пари НН» — Кубок России

4 августа, воскресенье

20:30. «Динамо» Махачкала — «Пари НН» — РПЛ

9 августа, пятница

18:30. «Пари НН» — «Химки» — РПЛ

13 августа, вторник

ЦСКА — «Пари НН» — Кубок России

18 августа, воскресенье

20:00. «Краснодар» — «Пари НН» — РПЛ

25 августа, воскресенье

15:00. «Крылья Советов» — «Пари НН» — РПЛ

27 августа, вторник

«Пари НН» — «Краснодар» — Кубок России

31 августа, суббота

17:30. «Пари НН» — «Зенит» — РПЛ

Полностью календарь «Пари НН» в чемпионате России и Кубке страны на сезон-2024/2025 доступен на странице команды на сайте «СЭ».

Клуб из Нижнего Новгорода в прошедшем сезоне занял 13-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России.