«Пари НН»: расписание матчей в РПЛ и Кубке России на 2024 год
«Пари НН» начнет сезон-2024/2025 с домашнего матча 1-го тура чемпионата России против казанского «Рубина». Матч состоится 22 июля в 20:00 по московскому времени. Публикуем расписание игр нижегородской команды.
Календарь «Пари НН» на 2024 год
22 июля, понедельник
20:00. «Пари НН» — «Рубин» — РПЛ
27 июля, суббота
15:00. «Пари НН» — ЦСКА — РПЛ
30 июля, вторник
«Ахмат» — «Пари НН» — Кубок России
4 августа, воскресенье
20:30. «Динамо» Махачкала — «Пари НН» — РПЛ
9 августа, пятница
18:30. «Пари НН» — «Химки» — РПЛ
13 августа, вторник
ЦСКА — «Пари НН» — Кубок России
18 августа, воскресенье
20:00. «Краснодар» — «Пари НН» — РПЛ
25 августа, воскресенье
15:00. «Крылья Советов» — «Пари НН» — РПЛ
27 августа, вторник
«Пари НН» — «Краснодар» — Кубок России
31 августа, суббота
17:30. «Пари НН» — «Зенит» — РПЛ
Полностью календарь «Пари НН» в чемпионате России и Кубке страны на сезон-2024/2025 доступен на странице команды на сайте «СЭ».
Клуб из Нижнего Новгорода в прошедшем сезоне занял 13-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -