В новом сезоне российские команды смогут производить до семи замен
Российские команды при определенных условиях будут иметь возможность производить до семи замен в сезоне-2024/25, сообщается на официальном сайте РФС.
С нового сезона в правила внесено уточнение, следовательно которому в случае, если команда А использовала максимальное количество замен (5) в матче и игрок получит черепно-мозговую травму, коллектив сможет произвести дополнительную замену футболиста.
После проведения дополнительной замены по вышеуказанной причине, команда Б получит возможность также сделать дополнительную замену по любой причине. Такая опция предусмотрена в соответствии со спортивным принципом.
Поправки в регламенте имеют обратный эффект. В случае, если футболист команды Б также получает ЧМТ, команда А может произвести вторую дополнительную замену. В общей сложности коллективы могут сменить семь игроков при таком стечении обстоятельств.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -