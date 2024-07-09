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«Динамо» Махачкала: расписание матчей в июле и августе — календарь игр в РПЛ и Кубке России

«Динамо» Махачкала сыграет 10 матчей в июле и августе 2024 в РПЛ и Кубке
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболисты махачкалинского «Динамо».
Фото ФК «Динамо» Махачкала

20 июля начинается новый сезон-2024/2025 чемпионата России по футболу. «СЭ» публикует расписание матчей махачкалинского «Динамо» в июле и в августе. Время начала — московское.

Ключевые события игр клуба из Дагестана в РПЛ и в FONBET Кубка России доступны в матч-центре «СЭ».

Расписание матчей «Динамо» Махачкала в июле и августе 2024 года

  • 21 июля. 20.00. РПЛ, 1-й тур. «Химки» — «Динамо» Мх
  • 28 июля. 20.00. РПЛ, 2-й тур. «Краснодар» — «Динамо» Мх
  • 1 августа. 19.30. Кубок России. «Динамо» Мх — «Крылья Советов»
  • 4 августа. 20.00. РПЛ, 3-й тур. «Динамо» Мх — «Пари НН»
  • 10 августа. 15.00. РПЛ, 4-й тур. «Динамо» Мх — «Локомотив»
  • 14 августа. 19.30. Кубок России. «Динамо» М — «Динамо» Мх
  • 19 августа. 20.00. РПЛ, 5-й тур. «Динамо» Мх — «Ахмат»
  • 23 августа. 20.00. РПЛ, 6-й тур. «Рубин» — «Динамо» Мх
  • 27 августа. 19.30. Кубок России. «Спартак» — «Динамо» Мх

По итогам сезона-2023/2024 махачкалинское «Динамо» впервые в истории вышло в высший дивизион чемпионата России. Дагестанский клуб занял второе место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги с 61 баллом.

Футбол в России: РПЛ и FONBET Кубок России, новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Футбол
Кубок России
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
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 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
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20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
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Кр. Советов – Зенит
 - : -
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Ростов – ЦСКА
 - : -
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Динамо – Факел
 - : -
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 - : -
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