«Динамо» Махачкала: расписание матчей в июле и августе — календарь игр в РПЛ и Кубке России
«Динамо» Махачкала сыграет 10 матчей в июле и августе 2024 в РПЛ и Кубке
20 июля начинается новый сезон-2024/2025 чемпионата России по футболу. «СЭ» публикует расписание матчей махачкалинского «Динамо» в июле и в августе. Время начала — московское.
Ключевые события игр клуба из Дагестана в РПЛ и в FONBET Кубка России доступны в матч-центре «СЭ».
Расписание матчей «Динамо» Махачкала в июле и августе 2024 года
- 21 июля. 20.00. РПЛ, 1-й тур. «Химки» — «Динамо» Мх
- 28 июля. 20.00. РПЛ, 2-й тур. «Краснодар» — «Динамо» Мх
- 1 августа. 19.30. Кубок России. «Динамо» Мх — «Крылья Советов»
- 4 августа. 20.00. РПЛ, 3-й тур. «Динамо» Мх — «Пари НН»
- 10 августа. 15.00. РПЛ, 4-й тур. «Динамо» Мх — «Локомотив»
- 14 августа. 19.30. Кубок России. «Динамо» М — «Динамо» Мх
- 19 августа. 20.00. РПЛ, 5-й тур. «Динамо» Мх — «Ахмат»
- 23 августа. 20.00. РПЛ, 6-й тур. «Рубин» — «Динамо» Мх
- 27 августа. 19.30. Кубок России. «Спартак» — «Динамо» Мх
По итогам сезона-2023/2024 махачкалинское «Динамо» впервые в истории вышло в высший дивизион чемпионата России. Дагестанский клуб занял второе место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги с 61 баллом.
Футбол в России: РПЛ и FONBET Кубок России, новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
Новости