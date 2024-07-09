«Динамо» Махачкала сыграет 10 матчей в июле и августе 2024 в РПЛ и Кубке

20 июля начинается новый сезон-2024/2025 чемпионата России по футболу. «СЭ» публикует расписание матчей махачкалинского «Динамо» в июле и в августе. Время начала — московское.

Ключевые события игр клуба из Дагестана в РПЛ и в FONBET Кубка России доступны в матч-центре «СЭ».

Расписание матчей «Динамо» Махачкала в июле и августе 2024 года

21 июля. 20.00. РПЛ, 1-й тур. «Химки» — «Динамо» Мх

28 июля. 20.00. РПЛ, 2-й тур. «Краснодар» — «Динамо» Мх

1 августа. 19.30. Кубок России. «Динамо» Мх — «Крылья Советов»

4 августа. 20.00. РПЛ, 3-й тур. «Динамо» Мх — «Пари НН»

10 августа. 15.00. РПЛ, 4-й тур. «Динамо» Мх — «Локомотив»

14 августа. 19.30. Кубок России. «Динамо» М — «Динамо» Мх

19 августа. 20.00. РПЛ, 5-й тур. «Динамо» Мх — «Ахмат»

23 августа. 20.00. РПЛ, 6-й тур. «Рубин» — «Динамо» Мх

27 августа. 19.30. Кубок России. «Спартак» — «Динамо» Мх

По итогам сезона-2023/2024 махачкалинское «Динамо» впервые в истории вышло в высший дивизион чемпионата России. Дагестанский клуб занял второе место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги с 61 баллом.

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