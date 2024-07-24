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Егор Голенков: «Ростову» по силам дойти до финала Кубка России»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Ростова» Егор Голенков заявил, что желто-синим по силам дойти до финала FONBET Кубка России-2024/25.

«По силам ли «Ростову» дойти до финала в Кубке? Конечно, по силам. Я бы не сказал, что в прошлом сезоне мы с «Балтикой» плохо играли, просто не повезло. Если брать статистику матча, то мы их переиграли», — приводит слова Голенкова «РБ Спорт».

В предыдущем розыгрыше Кубка России «Ростов» вылетел от «Балтики» в полуфинале пути регионов.

Источник: РБ Спорт
Кубок России
ФК Ростов
Егор Голенков
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