«Оренбург»: расписание матчей в РПЛ и Кубке России на 2024 год

«Оренбург» сыграет со «Спартаком» в 1-м туре чемпионата России

«Оренбург» начнет сезон-2024/2025 с домашнего матча 1-го тура чемпионата России против московского «Спартака». Матч состоится 21 июля в 17:30 по московскому времени. Публикуем расписание игр оренбургского клуба.

Календарь «Оренбурга» на 2024 год

21 июля, воскресенье

17:30. «Оренбург» — «Спартак» — РПЛ

28 июля, воскресенье

17:30. «Оренбург» — «Ахмат» — РПЛ

31 июля, среда

16:00. «Химки» — «Оренбург» — Кубок России

4 августа, воскресенье

15:30. ЦСКА — «Оренбург» — РПЛ

10 августа, суббота

17:30. «Оренбург» — «Акрон» — РПЛ

13 августа, вторник

17:30. «Оренбург» — «Локомотив» — Кубок России

17 августа, суббота

19:30. «Ростов» — «Оренбург» — РПЛ

24 августа, суббота

17:30. «Факел» — «Оренбург» — РПЛ

28 августа, среда

15:00. «Оренбург» — «Ростов» — Кубок России

Полностью календарь «Оренбурга» в чемпионате России и Кубке страны на сезон-2024/2025 доступен на странице команды на сайте «СЭ».

Клуб из Оренбурга в прошедшем сезоне занял 12-е место в турнирной таблице чемпионата России.