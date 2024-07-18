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Сегодня, 16:30

«Оренбург»: расписание матчей в РПЛ и Кубке России на 2024 год

«Оренбург» сыграет со «Спартаком» в 1-м туре чемпионата России
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Давид Деограсия, главный тренер ФК «Оренбург».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Оренбург» начнет сезон-2024/2025 с домашнего матча 1-го тура чемпионата России против московского «Спартака». Матч состоится 21 июля в 17:30 по московскому времени. Публикуем расписание игр оренбургского клуба.

Календарь «Оренбурга» на 2024 год

21 июля, воскресенье

17:30. «Оренбург» — «Спартак» — РПЛ

28 июля, воскресенье

17:30. «Оренбург» — «Ахмат» — РПЛ

31 июля, среда

16:00. «Химки» — «Оренбург» — Кубок России

4 августа, воскресенье

15:30. ЦСКА — «Оренбург» — РПЛ

10 августа, суббота

17:30. «Оренбург» — «Акрон» — РПЛ

13 августа, вторник

17:30. «Оренбург» — «Локомотив» — Кубок России

17 августа, суббота

19:30. «Ростов» — «Оренбург» — РПЛ

24 августа, суббота

17:30. «Факел» — «Оренбург» — РПЛ

28 августа, среда

15:00. «Оренбург» — «Ростов» — Кубок России

Полностью календарь «Оренбурга» в чемпионате России и Кубке страны на сезон-2024/2025 доступен на странице команды на сайте «СЭ».

Клуб из Оренбурга в прошедшем сезоне занял 12-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Кубок России
РПЛ
ФК Оренбург
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Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
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Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
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Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
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20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
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21.07 20:00
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 - : -
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