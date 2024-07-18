«Оренбург»: расписание матчей в РПЛ и Кубке России на 2024 год
«Оренбург» начнет сезон-2024/2025 с домашнего матча 1-го тура чемпионата России против московского «Спартака». Матч состоится 21 июля в 17:30 по московскому времени. Публикуем расписание игр оренбургского клуба.
Календарь «Оренбурга» на 2024 год
21 июля, воскресенье
17:30. «Оренбург» — «Спартак» — РПЛ
28 июля, воскресенье
17:30. «Оренбург» — «Ахмат» — РПЛ
31 июля, среда
16:00. «Химки» — «Оренбург» — Кубок России
4 августа, воскресенье
15:30. ЦСКА — «Оренбург» — РПЛ
10 августа, суббота
17:30. «Оренбург» — «Акрон» — РПЛ
13 августа, вторник
17:30. «Оренбург» — «Локомотив» — Кубок России
17 августа, суббота
19:30. «Ростов» — «Оренбург» — РПЛ
24 августа, суббота
17:30. «Факел» — «Оренбург» — РПЛ
28 августа, среда
15:00. «Оренбург» — «Ростов» — Кубок России
Полностью календарь «Оренбурга» в чемпионате России и Кубке страны на сезон-2024/2025 доступен на странице команды на сайте «СЭ».
Клуб из Оренбурга в прошедшем сезоне занял 12-е место в турнирной таблице чемпионата России.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -